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Общество

Французский министр в Бишкеке: с кем он встретился и что обсудил?

С рабочим визитом в Кыргызстане находилась делегация из Франции во главе с министром по внешней торговле Лораном Сен-Мартеном.

Представители ряда ведущих французских компаний провели переговоры с заместителем председателя кабинета министров, министрами и мэром.

Первым встречу с делегацией Делового совета Франции MEDEF провел министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков. Как сообщили в пресс-службе ведомства, стороны обсудили перспективы развития двустороннего экономического сотрудничества и инвестиционные проекты в различных секторах экономики. Отмечается, что особое внимание уделено потенциалу горнодобывающей промышленности и инфраструктурным проектам.

Далее гостей из Франции принял министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев. В ходе встречи обсужден вопрос обмена визитами высшего и высокого уровня. Также обозначены потенциальные направления для расширения партнерства в сферах энергетики, транспорта и логистики, горнорудной промышленности, а также устойчивого и экологического туризма.

Французская делегация посетила и мэрию Бишкека, где встретилась с градоначальником Айбеком Джунушалиевым. Стороны обсудили возможности взаимодействия в области модернизации городской инфраструктуры, включая транспортную, энергетическую и водоснабжающую системы.

мэрии
Фото мэрии. Лоран Сен-Мартен и Айбек Джунушалиев

В кабмине с делегацией из Франции состоялся бизнес-диалог с участием первого заместителя председателя Данияра Амангельдиева, который выразил надежду на то, что проведенные с госорганами и кыргызстанскими компаниями встречи были продуктивными и поспособствуют укреплению двусторонних связей.

«В настоящее время Кыргызстан активно работает над созданием благоприятных условий для привлечения инвестиций и улучшения бизнес-климата. В стране проведены значимые реформы в сфере налогового законодательства, в результате которых внедрена упрощенная система налогообложения, способствующая развитию малого и среднего бизнеса. Республика заинтересована в привлечении европейских инвестиций и современных технологий, что подтверждается растущим интересом европейских компаний к кыргызскому рынку», — подчеркнул он.

кабмина
Фото кабмина. Встреча с делегацией из Франции

С представителями французских предприятий также обсуждены перспективы сотрудничества в таких направлениях, как транспортно-логистическая инфраструктура, энергетика, фармацевтика и туризм.

Переговоры с делегацией из Франции провел и министр финансов Алмаз Бакетаев. Отмечается, что особое внимание уделено приоритетным направлениям для инвестиций: возобновляемая энергетика, транспорт и логистика, цифровая экономика, устойчивый туризм и агропромышленность.

О подписании каких-либо соглашений по итогам переговоров в государственными органах не сообщили.

Кроме встреч с чиновниками, Лоран Сен-Мартен принял участие в открытии центра Campus France во Французском альянсе в Бишкеке (Республиканская библиотека для детей и юношества имени Касымалы Баялинова).

Как сообщили во альянсе, этот центр будет оказывать информационную поддержку студентам, поступающим в вузы Франции. Он будет предоставлять поддержку на всех этапах поступления, информировать о возможностях образования и помогать в профессиональной интеграции выпускников.

Французского альянса в Бишкеке
Фото Французского альянса в Бишкеке. Открытие центра

После торжественного открытия центра Campus France посол Франции в Кыргызстане Николя Фай и первый заместитель министра образования Мухтарбек Баймурзаев подписали соглашение о продлении сертификации по французскому языку. Оно позволяет школе № 26 выдавать своим ученикам сертификаты по французскому языку (DELF scolaire). 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330648/
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