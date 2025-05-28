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Общество

На руднике «Кумтор» тестируют восстановленные шины для карьерных самосвалов

На руднике «Кумтор» начались испытания восстановленных крупногабаритных шин, установленных на карьерный самосвал Caterpillar 789С. Испытания стартовали 21 мая 2025 года и проходят в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Кумтора.

Восстановленные шины были изготовлены на заводе по переработке шин в Токмаке, который был запущен в январе 2025 года. На данный момент восстановлено семь единиц таких шин.

За период с 21 по 27 мая самосвал на восстановленных шинах проехал почти тысячу километров, совершил 124 рейса и отработал 108 моточасов. Средняя загрузка составила 95–100 процентов. Используемые шины имеют размер R3700 и рабочее давление от 117 до 124 паскалей.

пресс-служба «Кумтора»

Восстановление шин позволяет значительно снизить затраты на эксплуатацию техники. Восстановленные шины стоят значительно дешевле, что делает их экономически выгодным решением для горнодобывающих предприятий.

В испытаниях участвуют мастера и инженеры рудника «Кумтор» и завода по переработке шин в Токмаке. Цель испытаний — оценить эффективность и безопасность восстановленных шин в условиях реальной эксплуатации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330640/
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