За роды в государственных больницах Кыргызстане платить не надо. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник отдела экспертизы качества Чуйского управления Фонда обязательного медицинского страхования Жылдыз Асанова.

По ее словам, часто беременные спрашивают, сколько стоят роды.

По Программе государственных гарантий роды (в том числе естественные или путем кесарева сечения) для граждан КР бесплатны.

«Бывают случаи, когда производятся неформальные платежи, что не хорошо. При возникновении сомнительных вопросов в Фонде ОМС работает горячая линия «113», по которой можно узнать о своих правах. Звонки принимают круглосуточно, бывает, что линия занята, нужно подождать. Во всех организациях здравоохранения есть информационные стенды о предоставляемых государством медицинских услугах, в том числе на льготных условиях», — сказала Жылдыз Асанова.

Беременным иностранкам нужно приобретать полис ОМС для наблюдения и родов в Кыргызстане.