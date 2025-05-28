ФОМС напоминает: Беременные кыргызстанки получают полис ОМС бесплатно

Беременные кыргызстанки получают полис медицинского страхования бесплатно. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник отдела экспертизы качества Чуйского управления ФОМС Жылдыз Асанова.
По ее словам, женщина должна встать на учет по беременности (и желательно сделать это до 12 недель) в центрах семейной медицины по месту жительства. При постановке на учет данные женщины вносятся в базу, и она автоматически становится застрахованной.
Первичная медико-санитарная помощь на амбулаторном уровне предоставляется в центрах семейной медицины, центрах общеврачебной практики, включая группы семейных врачей, а также в фельдшерско-акушерских пунктах в регионах.
«Для беременных женщин и матерей существуют профилактические пакеты. Сюда входит профилактическое назначение препаратов железа, йода, фолатов, противогельминтных лекарств, ацетилсалициловой кислоты (для состоящих в группе высокого риска на преэклампсию). Туда также входят определение анемии, выявление скрытой мочеполовой инфекции, скрининг на наличие тревожных расстройств или депрессии, скрининг на употребление психоактивных веществ (по показаниям)», — сказала Жылдыз Асанова.
Она добавила, что, помимо этого, есть базовые лабораторные исследования, которые проводятся в поликлиниках по месту жительства. Для этого необходимо получить направление у семейного врача.
Беременная может пройти следующие виды исследований:
- общий анализ крови, мочи;
- определение группы крови, белка в моче, ВИЧ-инфекции;
- УЗИ плода;
- исследования на сифилис, гонорею;
- пероральный тест на толерантность к глюкозе;
- уровень гемоглобина;
- вагинальные исследования;
- скрининг на туберкулез (по показаниям).
«Семейный врач проводит с беременными профилактические беседы о грудном вскармливании, уходе за новорожденным, послеродовой контрацепции, планировании семьи, тревожных признаках со стороны матери и новорожденного, а также о питании, образе жизни и режиме в послеродовом периоде. При наличии у беременной патологий доступна амбулаторная специализированная медицинская помощь, при необходимости есть госпитализация», — отметила Жылдыз Асанова.
Ранее сообщалось, что беременным иностранкам нужно приобретать полис ОМС для наблюдения и родов в Кыргызстане. Его наличие позволяет беременным получать медицинскую помощь на условиях, аналогичных застрахованным гражданам КР. При отсутствии полиса ОМС иностранцы оплачивают все медицинские услуги, включая ведение беременности и роды, по тарифам, предусмотренным для иностранных граждан.