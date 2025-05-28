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Общество

Компании из Кыргызстана подписали контракты на поставку товаров в Узбекистан

В Намангане (Узбекистан) прошел бизнес-форум с участием делегации Джалал-Абадской области. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата.
 
По ее данным, мероприятие организовано по приглашению администрации Наманганской области.
 
«С кыргызской стороны форум возглавили полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области Тилек Текебаев и руководитель областного отделения ТПП М.Караев. На площадке встретились предприниматели двух регионов: 32 компании из Кыргызстана представили свои товары и услуги, прошли встречи, подписаны контракты и соглашения о поставках товаров народного потребления», — говорится в сообщении.
ТПП
Фото ТПП. Бизнес-форум
 
Участники также ознакомились с производственными мощностями текстильной отрасли Намангана.
 
Основные экспортные позиции Джалал-Абадской области в РУз: крупный и мелкий рогатый скот, лошади, минеральная вода, грецкие орехи, каменный уголь, травертин и электроэнергия.
 
Форум стал площадкой для запуска совместных проектов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330612/
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