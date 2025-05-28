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Общество

Институт акыйкатчи проводит мониторинг переводного экзамена по госязыку в школах

Институт акыйкатчи проводит мониторинг переводного экзамена по кыргызскому языку в школах с целью соблюдения прав учащихся образовательных учреждений.

До 30 мая представители института будут наблюдать за организацией и проведением обязательных экзаменов по государственному языку для учащихся 5-6-х классов.

Мониторинг проводится выборочно в 53 учебных заведениях страны: в Бишкеке — в 15, Оше — в 7, Баткенской области — в 8, Нарынской — в 12, Джалал-Абадской — в 4, Таласской — в 3 и Иссык-Кульской — в 4.

Институт отмечает, что во время экзамена должны быть обеспечены равные условия для каждого ребенка. Классы должны быть оборудованы необходимой техникой, а школы — соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В столице сотрудникам института омбудсмена не разрешили провести мониторинг в школе № 72, а в школе № 70 запретили проводить фото- и видеосъемку внутри учебного заведения.

В региональных школах к мониторингу института отнеслись с пониманием.

Как известно, в этом году учащиеся 5-6-х классов всех общеобразовательных организаций республики, независимо от формы собственности и языка обучения, впервые сдают письменные и устные экзамены по предмету «Кыргызский язык» при переходе из класса в класс.

пресс-службы омбудсмена
Фото пресс-службы омбудсмена. Мониторинг школ

По итогам мониторинга будет дана дополнительная информация. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330604/
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