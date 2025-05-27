22:28
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Верховный суд России предлагает смягчить наказание за хранение наркотиков

«Более взвешенный» подход позволит вместо колонии чаще назначать лечение от наркозависимости, считают в Верховном суде. Проект поправок в Уголовный кодекс вынесен на пленум ВС, пишет DW со ссылкой на «Коммерсант».

В частности, Верховный суд предлагает не лишать свободы за впервые совершенные незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотиков без цели сбыта, выращивание растений или подделку рецептов. Сейчас за это можно получить до трех лет.

Мера поможет с «ресоциализацией личности», говорится в пояснительной записке.

За незаконный оборот наркотиков, не связанный с их сбытом, предложили снизить наказание с 10 и 15 лет до 5 и 10 лет лишения свободы соответственно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330579/
просмотров: 70
Версия для печати
Материалы по теме
Более 1,5 тонны наркотиков изъяли за неделю на территории стран ОДКБ
Сотрудника Генпрокуратуры заподозрили в наркотическом опьянении
В Кыргызстане ужесточено наказание за наркопреступления
В городе Ош ликвидировали две нарколаборатории и изъяли 1,5 тонны прекурсоров
Запрет на условно-досрочное освобождение за наркопреступления ввели в КР
Два килограмма синтетических наркотиков привезли из России в Бишкек
В Кыргызстане ужесточат наказание за вовлечение детей в рекламу наркотиков
ГКНБ сообщил подробности задержания наркоборцов ГУВД Бишкека
В ГУВД Бишкека проходят обыски: задержан оперативник по делу о сбыте наркотиков
В Бишкеке задержан мужчина с более чем 6 килограммами афганского гашиша
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Последний звонок в&nbsp;Кыргызстане. МВД обратилось к&nbsp;родителям выпускников Последний звонок в Кыргызстане. МВД обратилось к родителям выпускников
Внимание! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской долине ожидаются гроза и&nbsp;сильный ветер Внимание! В Бишкеке и Чуйской долине ожидаются гроза и сильный ветер
Прием в&nbsp;школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку Прием в школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку
Бизнес
Кредит для бизнеса от&nbsp;O!Bank&nbsp;&mdash; низкие проценты и&nbsp;без залога недвижимости Кредит для бизнеса от O!Bank — низкие проценты и без залога недвижимости
MegaPay упростил оплату более 50&nbsp;сервисов Минстроя по&nbsp;всей стране MegaPay упростил оплату более 50 сервисов Минстроя по всей стране
&laquo;Элдик Банк&raquo; презентовал маркетплейс ElPost «Элдик Банк» презентовал маркетплейс ElPost
Acıbadem: современные методы лечения заболеваний крови у&nbsp;детей Acıbadem: современные методы лечения заболеваний крови у детей
27 мая, вторник
22:22
Верховный суд России предлагает смягчить наказание за хранение наркотиков Верховный суд России предлагает смягчить наказание за х...
22:00
Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
21:45
Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан обсудили Камбаратинскую ГЭС-1 в Дубае
21:25
В школе № 3 в 5-м микрорайоне Бишкека построят дополнительный корпус
21:08
Не стоит верить слухам. Садыр Жапаров о связи Алексея Ширшова с «Капитал Банком»