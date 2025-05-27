Верховный суд России предлагает смягчить наказание за хранение наркотиков

«Более взвешенный» подход позволит вместо колонии чаще назначать лечение от наркозависимости, считают в Верховном суде. Проект поправок в Уголовный кодекс вынесен на пленум ВС, пишет DW со ссылкой на «Коммерсант».

В частности, Верховный суд предлагает не лишать свободы за впервые совершенные незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотиков без цели сбыта, выращивание растений или подделку рецептов. Сейчас за это можно получить до трех лет.

Мера поможет с «ресоциализацией личности», говорится в пояснительной записке.

За незаконный оборот наркотиков, не связанный с их сбытом, предложили снизить наказание с 10 и 15 лет до 5 и 10 лет лишения свободы соответственно.