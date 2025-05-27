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Общество

В Бишкек прибыли участники Совета министров обороны государств — членов ОДКБ

Сегодня, 27 мая, в Бишкек прибыли представители делегаций Казахстана, России, Беларуси и Таджикистана на очередное заседание Совета министров обороны государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил КР.

По ее данным, заседание состоится 28 мая под председательством министра обороны Руслана Мукамбетова, в ходе которого участники обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ и вопросы развития военной составляющей организации.

Также в ходе заседания планируется проведение ряда двухсторонних встреч между руководителями оборонных ведомств ОДКБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330577/
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