Сегодня, 27 мая, в Бишкек прибыли представители делегаций Казахстана, России, Беларуси и Таджикистана на очередное заседание Совета министров обороны государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил КР.

По ее данным, заседание состоится 28 мая под председательством министра обороны Руслана Мукамбетова, в ходе которого участники обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ и вопросы развития военной составляющей организации.

Также в ходе заседания планируется проведение ряда двухсторонних встреч между руководителями оборонных ведомств ОДКБ.