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Общество

В Шымкете открылся офис Почетного консула Кыргызстана

В городе Шымкенте состоялось торжественное открытие офиса Почетного консула Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, офис послужит дальнейшему укреплению дружественных и деловых связей между Кыргызстаном и Казахстаном, развитию межрегионального сотрудничества, расширению гуманитарных, культурных и экономических контактов.

«Особое внимание будет уделено правовой и информационной поддержке граждан Кыргызстана, проживающих в Южно-Казахстанском регионе. Почетный консул КР в Шымкенте Талгат Айтбаев выразил уверенность, что открытие офиса станет действенным инструментом для продвижения двустороннего взаимодействия, содействия кыргызским гражданам и предпринимателям, а также укрепления добрососедских отношений между двумя государствами», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330575/
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