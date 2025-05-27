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Общество

Предусмотреть деньги в бюджете на ремонт школ просят мэрию Бишкека

Предусмотреть деньги в бюджете на ремонт в школах просят мэрию Бишкека. С предложением на заседании постоянной комиссии столичного горкенеша по социальным вопросам выступил депутат Улукбек Карыбек уулу.

По словам директора департамента образования Рахат Мусаевой, собирать денежные средства на ремонт (краску и другие материалы) запрещено, но помощь в покраске и побелке учебных кабинетов нужна.

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«Это все в добровольном порядке. Мы выражаем благодарность — многие родители сами приходят и предлагают свою помощь в ремонте», — сказала она.

Улукбек Карыбек уулу предложил заложить деньги в городском бюджете на эти цели. «Наверное, это будет небольшая сумма», — заметил нардеп.

Рахат Мусаева пообещала рассмотреть вопрос.

Отметим, что в побелке участвуют не только родители, но и старшеклассники.

Напомним, в 2023 году указом президента в школах Кыргызстана ввели запрет на денежные сборы и общественные фонды при них. Все необходимые деньги должны выделяться из государственного бюджета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330566/
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