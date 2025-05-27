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Общество

Снес заправку и проверил реконструкцию улицы: поездка мэра на сегодня

Сегодня мэр Бишкека Айбек Джунушалиев посетил несколько объектов – расширение объездной дороги и реконструкцию отрезка улицы Курманжан Датки от проспекта Чуй до улицы Салиевой.

На первой точке в присутствии градоначальника начали сносить АЗС и трехэтажное здание рядом с ней. По словам Айбека Джунушалиева, это необходимо для расширения объездной дороги, АЗС и строение рядом с ним мешали. По его словам, вдоль дороги уже снесли около 10 автозаправочных станций и прочих строений.


Далее столичный мэр прибыл на улицу Курманжан Датки, где от проспекта Чуй до улицы Салиевой реконструируют тепловую сеть. Одновременно с этим расширяют дорогу. То есть вместо четырех полос там будет шесть. Подрядчики отрапортовали, что работы идут по графику, и, возможно, все сделают даже раньше срока.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330562/
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