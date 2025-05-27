Трубы не выдержали давления: в Бишкеке выявлено 148 повреждений в теплосети

Мэрия Бишкека сообщает, что Бишкектеплосеть завершила второй этап регламентных гидравлических испытаний тепловых сетей, которые проводились с 21 по 24 мая в рамках подготовки к отопительному сезону. Цель испытаний — выявление слабых мест в системе теплоснабжения для их своевременного устранения.

в первом этапе выявлено 41 повреждение, устранено — 39;

во втором этапе — 107 повреждений, устранено — 12, остальные в работе.

Всего по итогам двух этапов испытаний зафиксировано 148 повреждений, что больше прошлогоднего показателя (137). Из них:

Для сравнения, в 2024 году было выявлено 35 повреждений в первом этапе и 102 — во втором.

Наиболее критичные повреждения обнаружены на участках тепловых сетей, введенных в эксплуатацию еще в 1970–1990-х годах:

пересечение улиц Ахунбаева и переулка Койташского (1989 год),

улица Ахунбаева и река Аламедин (1973 год),

проспект Шабдана Баатыра и улица Достоевского (1991 год),

улица 7 Апреля в районе рынка «Мадина» (1977 год).

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По данным мэрии, изношенность тепловых сетей в столице составляет 69,7 процента. Большинство труб эксплуатируются более 25 лет, а отдельным участкам — свыше 40 лет.

Мэрия также информирует, что с 31 мая 2025 года начнется подача воды в сети, а нагрев и подача горячей воды возобновятся с 1 июня 2025-го.