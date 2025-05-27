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Общество

За четыре года в Бишкеке стало больше школьников в 1,3 раза

За четыре года в Бишкеке стало больше школьников в 1,3 раза. Такие данные содержатся в проекте программы социально-экономического развития города на 2026–2028 годы.

Если в 2021/22 учебном году в муниципальных школах обучалось 177 тысяч 395 детей, то в 2024/25 учебном году количество учащихся выросло до 238 тысяч 793.

При этом проектная мощность составила всего 102 тысячи 582 места.

«Государством за последние три года построены 7 школ, 15 дополнительных учебных корпусов, но в связи с демографическим ростом и большим потоком внутренней миграции вопрос дефицита ученических мест остается в Бишкеке особо актуальным. По итогам 2023/24 учебного года, более 40 тысяч учеников вынуждены были учиться в переуплотненных школах. Проблема касается школ, расположенных в жилых массивах, центральной части города, где очень много многоквартирных домов, и возле крупных торговых рынков», — говорится в проекте программы.

Среди актуальных проблем в сфере образования отмечаются также слабая материально-техническая база (в том числе нехватка учебной и методической литературы); дефицит педагогических кадров; улучшение условий труда учителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330560/
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