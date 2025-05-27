Мэрия Оша намерена вернуть 46 детских садов в муниципальную собственность

Мэрия города Оша намерена вернуть 46 детских садов, которые были незаконно приватизированы.

В пресс-службе показали дошкольное учреждение № 15, перешедшего в частную собственность в 1995 году. Здание расположено на улице Масалиева, и мэр Женишбек Токторбаев поручил его вернуть в муниципальную собственность. На сегодня идут судебные разбирательства.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщал, что спецслужбы вернули государству более 100 детских садов.

«Большинство из них были незаконно приватизированы либо захвачены другими учреждениями и организациями. Теперь участки вернули местным органам власти, чтобы там можно было восстановить прежние детсады или построить новые», — сказал Камчыбек Ташиев на открытии сада для детей сотрудников ГКНБ и других силовых структур в Караколе.