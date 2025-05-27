28 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.30 — 11-й микрорайон, дома № 12/1, 12/2, 13/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4;

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», дом № 36 (1-2-й подъезды, с 1-го по 9-й этаж);

9.30-17.30 — отрезки улиц Курманалиева, Джалиля;

9.00-17.00 — отрезки улиц Пушкина, Тыныстанова, бульвара Эркиндик, проспекта Чуй, улиц Абдумомунова, Раззакова, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Жайыла Баатыра, Южная магистраль, Щербет, Кара-Учур), «Ак-Ордо» (улица Бугу-Эне), «Нижний Орок», «Ак-Орго» (улицы Уркор, Ашар, От-Араба, Саадак, Льва Толстого, Лущихина, Огуз-Ата, Кун-Кочо, Казыбек, Жетиген, Сарынжы Бокой, Бекен, Кара-Кочо, Молдо-Нияз, Камбаркан, Кырк-Чоро, Алыкулова, Омуракунова, Хан-Темир), «Ак-Ордо» (улицы Бурана, Каркыра), улица Киевская, дом № 137, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Арча-Бешик), село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Колхозная, Школьная, Коллекторная, Панфилова, Советская, Фрунзе, Трудовая, Мира, Дружбы, Северная, Заводская, Логвиненко, Молодежная, Весенняя, Адырская, Белинского, Полевая, Южная, Курманалиева, Архитекторская, Новая, Кара-Суйская, Тихая, Молодая Гвардия, переулки Солнечный, Советский), микрорайон «Достук», дом № 10, жилмассив «Келечек» (улица Келечек-5, 7), отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной;

9.00-15.00 — отрезки улиц Ильменской, Комсомольской, Сельповской, Нарвской, детсад;

10.00-17.00 — село Озерное (улицы Шоссейная, Центральная).

2 Нарынская область Нарынская область

10.00-20.00 — село Кош-Добо;

9.00-17.00 — села Чекилдек, Чон-Добо, Жумгал, Лама;

9.00-18.00 — село Казарман (микрорайон «Нур Жайык»).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — села Орто-Арык, Кара-Суу, Чон-Токой, Ак-Жар, Кызыл-Адыр, Шекер.

4 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Бир-Булак (улицы Арычная, Турсуматова), Восток, Лебединовка (проспект Победы, улицы Пионерская, № 19, Ленина, Мичурина, 9 мая, Калинина, новостройка «Кырман», улицы Ауэзова 5/2, жилмассивы 44га, 50га, 17га, «Учкун»);

9.00-13.00 — село Ленинское (улицы Набережная, Восточная, Садовая, Алма-Атинская, Садовая, Коммунарская, переулок Ключевой);

8.00-17.00 — села Чон-Таш (улицы Чокморова, Центральная), Таш-Добо (МТФ, участки № 1, 3, контур № 365, Больничная, Абыкан-Ата), Байтик (улица Ала-Арчинская);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Полтавка (улицы Горького, Коментерна), Калдык (улицы Западная, Молодежная, Восточная), Суусамыр.

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — лыжная база, село Тегирменти (улицы Солтоноева, Мухамбет).

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Мира, Алма-Атинская, Линейная, Чапаева, Мичурина, Советская, Крупская);

9.00-13.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, дома № 103-135, Садовая, дома № 2-24, Строительная, дома № 3-35, Кирпичная, дома № 1-21, Луговая, Мичурина, Логвиненко, Белинского, Крупского, Западная, Чкалова, Заречная, Мира, Достук, Курманжан Датка, Эшпая, Атая, Горького, Кирова, район магазина «Норус»).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Московская, Восточная), Садовое (улица Крупская), Сретенка (улица Токтогула), Ак-Суу (улицы Южная, Ипподромная, Добровольская, Поевая, Советская, Маяковского, Дружбы).

Сокулукский РЭС

9.00-18.00 — жилмассив «ТЭЦ-2» (улицы Ынтымак, Тынчтык, Усубалиева, Проектируемая);

9.30-17.00 — села Маловодное (улицы Кирова, Ленина, Разная, Пролетарская, тупик Пролетарский), Камышановка (улица Западная), Северное (улицы Панфилова, Советская, Киргизская, Калинина);

9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Первомайская, Восточная, Фрунзе, Келечек, Линейная, Свободы);

15.00-18.00 — село Кожомкул (улицы Фрунзе, Горького).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Комсомольская, Подгорная, Верхняя, Ворошилова), Панфиловка (улицы Кокоева, Шейшеналиева).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Талды-Булак (улица Октябрьская), Кегети (улица Конокбаева);

9.00-19.00 — город Токмак (улицы Зеленая, Саадаева, Курчатова, Верхняя Луговая, Ленина, Нижняя Луговая, Охотничья, Вольцовая, Громова, Тюленина, Набережная, Панфилова 11, 3-й микрорайон, дом № 5, турецкий лицей).

Иссык-Атинский РЭС