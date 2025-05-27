В городе Ош стартует первый фестиваль поэзии молодых поэтов тюркского мира

28 мая в Оше стартует первый фестиваль поэзии молодых поэтов тюркского мира имени Жолона Мамытова, организатором которого выступает международная организация ТЮРКСОЙ.

Отмечается, что фестиваль нацелен на укрепление культурных и литературных связей между народами тюркского мира, поддержку молодых поэтов и популяризацию поэтического наследия тюркского мира.

По данным организаторов, в мероприятии примут участие представители Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана.

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Сегодня гости прибывают в город Ош, а 28 мая — в первый день фестиваля — участники станут свидетелями церемонии открытия памятника Жолону Мамытову и посетят выставку. После официального открытия фестиваля пройдет вечер поэзии «Я люблю огонь». Также запланирован вечер свободной поэзии «Зеленая вселенная».

29 мая состоится экскурсия по музею «Сулайман-Тоо» и лекции на тему поэзии в тюркском мире. Вечером того же дня пройдет церемония закрытия фестиваля.

Известный поэт Жолон Мамытов родился 1 апреля 1940 года в селе Тюлейкен Кара-Суйского района.

Русскоязычному читателю известны сборники его стихов «Ток» (1985), «Родник и океан» (1983), «Мяч» (1984), стихи в журнале «Юность», «Оседлайте коней» (стихи для детей дошкольного возраста, 1986). На родном языке вышло более 10 сборников стихов и поэм: «Суунун омуру», «Сказка о храбром Челтене», пьеса для кукольного театра «Дети матери Тюркюк», сценарий мультфильма «Олокон». Создал ряд сценариев и либретто.

Поэт умер в 1988 году.