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Общество

Оранжерею в бишкекской школе № 70 перепрофилируют под учебный корпус

Оранжерею в бишкекской школе № 70 перепрофилируют под учебный корпус. Об этом заявлено на заседании постоянной комиссии столичного городского кенеша по социальным вопросам.

По словам начальника столичного управления капитального строительства Болота Чолпонбаева, на реконструкцию в городском бюджете предусмотрено 80 миллионов сомов.

«Заключение на перепланировку имеется — появится 240 посадочных мест, можно сказать, корпус. Мы надеемся, что проектно-сметную документацию завершат до конца июня. В июле после тендера планируем начать строительство, но к новому учебному году, скажу честно, не успеем», — сказал он.

На заседании озвучено, что школу будут укрупнять до 5 тысяч учеников.

Депутат Татьяна Кузнецова отметила, что оранжерея школы № 70 предполагала проведение в ней уроков по биологии, чтобы дети наглядно видели, как растут и развиваются растения, чтобы они могли практически участвовать в лабораторных работах.

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«Мы сейчас из всего, что можно, делаем кабинеты, но забываем о содержании. Построить и поставить парты и стулья — это одно, а содержание учебного процесса — другое. Если мы перепрофилируем здание, то содержание не должно меняться. Если по проекту должна быть оранжерея, наверное, ее нужно сохранить. Школьники должны проводить уроки биологии и химии в лабораторных, а оранжерея — как раз одна из них. Наши ученики сейчас просто лишены практических и лабораторных занятий. В учебном плане они стоят, но выполнить, к сожалению, мы не можем. Конечно, потребность в ученических местах есть, но нельзя забывать о содержании и обеспечении учебного процесса», — подчеркнула Татьяна Кузнецова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330537/
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