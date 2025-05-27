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Общество

В Бишкекском горкенеше подняли вопрос незаконных сборов в школах и детсадах

На заседании комиссии Бишкекского городского кенеша по социальным вопросам подняли вопрос незаконных сборов в столичных школах и детсадах.

По словам депутата Улукбека Карыбек уулу, этот вопрос неоднократно поднимался на уровне мэрии и департамента образования.

«Однако сбор денег в садиках и школах до сих пор остается, про медицину вообще говорить не буду. При этом ранее вышел указ президента о запрете денежных сборов. Мы получаем формальные ответы от служб, а население жалуется на сборы на ремонт и подарки учителям», — сказал Улукбек Карыбек уулу.

Он уточнил, какие меры приняты по детсаду № 51.

Вице-мэр Виктория Мозгачева отметила, что по всем фактам нарушений проводится служебное расследование. «Руководитель находится на больничном, поэтому никаких мер дисциплинарного взыскания принять пока не можем. По итогам служебного расследования уже будет принято решение. Все факты зафиксированы, по ним мы обращались в прокуратуру», — сказала она.

Директор департамента образования Рахат Мусаева добавила, что руководители детских садов и школ ознакомлены с указом о незаконности сборов денежных средств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330533/
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