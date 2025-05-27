Этнологическому музею в Германии передали в дар экспонаты из Кыргызстана

Этнологическому музею в Германии передали в дар национальные экспонаты из Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Фото пресс-службы МИД

Уточняется, что среди экспонатов есть образцы традиционной кыргызской одежды, предметы быта из войлока, дерева и кожи, а также книги об эпосе «Манас».

Размещение кыргызских национальных экспонатов в Этнологическом музее поспособствует более широкому ознакомлению жителей и многочисленных туристов Германии с богатым культурным наследием КР, ее историей и традициями, отметили в ведомстве.