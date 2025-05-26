Последний звонок в Кыргызстане. Зафиксировано 18 нарушений ПДД

В Кыргызстане продолжаются рейды по пресечению нарушений Правил дорожного движения во время Последнего звонка. Об этом сообщает глава пресс-службы ГУОБДД Байказы Айтикул уулу

По его данным, в республике усилены рейды по обеспечению безопасности подростков.

«На данный момент зафиксировано 18 нарушений ПДД подростками, ко всем применены соответствующие меры. Нарушителей доставили в милицию. Большинство из них сели за руль без документов, автохулиганы. Есть и те, кто, несмотря на запрет, отправились в места отдыха на арендованных машинах», — говорится в сообщении.

Байказы Айтикул уулу добавил, что сейчас обстановка стабильная, но вечером сотрудники милиции будут особенно бдительно наблюдать за теми, кто намерен отмечать 10- и 20-летие со дня выпуска.