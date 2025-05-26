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Общество

В Саудовской Аравии готовят частичную отмену 73-летнего запрета на алкоголь

Ограниченную продажу и потребление алкоголя планируют разрешить с 2026 года примерно в 600 избранных туристических зонах и местах гостеприимства Саудовской Аравии. Об этом пишет DW со ссылкой на руководство страны.

Речь идет о пятизвездочных отелях, элитных курортах, дипломатических зонах и туристических объектах, таких как Неом или остров Синдала.

Лицензированные заведения смогут продавать пиво, вино и сидр, но напитки с содержанием алкоголя более 20 процентов останутся под запретом.

Такое решение властей — часть подготовки к международным событиям — выставке Expo 2030 и чемпионату мира по футболу FIFA в 2034 году, и входит в национальный план Саудовской Аравии по росту экономики Vision 2030.

Запрет на алкоголь введен в стране с 1952 года, причем он действует как для граждан страны, так и для иностранцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330427/
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