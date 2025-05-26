27 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 8.00-13.00 — отрезки улиц Чуйской, Кирпичной, Торфяной, Древесной, Челюскина, Айтматова, Осмонкула, Кантемировской, Пархоменко, Каширской, Курманджан Датки, Суворова, 2-5, 10, Усенбаева, Суюмбаева, Мечникова, Керимова, Ибраимова, Куренкеева, Кирпичной,Табачной, Окрайной, переулки Кирпичный, Жданова, Тогучинский, Коганский, Курский, Фонтанный, Двинский;
- 9.00-12.00 — село Степное (улицы Лермонтова, Дорожная, Кавказская);
- 9.00-13.00 — улицы Абдрахманова, 214, переулок Багратиона, улицы Кутузова, Багратиона, Республиканская, Варшавская, Минская, Баялинова;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Пушкина, Тыныстанова, бульвара Эркиндик, проспектов Чуй, Жибек Жолу, улица Лесхозная, микрорайон «Достук», 9, жилмассив «Тендик» (улицы Тендик, 1-1в, 4), жилгородок «Красный строитель» (улицы Бельская, Рабочая, Дубосековская, Баркаунская, Сары-Челекская, Нурекская, Кара-Жыгач, Бухарская, Менделеева, Актерекская, Набережная, Ичке-Суу, Гончарная, переулки Боомский, Аксайский, Бешкунгейский), отрезки улиц Ынтымак, Биримдик, Манаса, Северной;
- 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 35, улицы Полевая, Широкая, Мира, 80, Таш-Кумырская, 6, 8, улица Киевская, 133;
- 10.00-17.00 — село Озерное (улицы Заводская, Шоссейная);
- 13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Актан, Шербет, Чортекова, Жайыла Батыра), улицы Лулумбы, Брянская, Альпийская, Азовская, Республиканская, Багратиона, Энтузиастов, Рижская, переулок Сахалинский, жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Алмамбет, Чубак, Ырчы-Уул, Каныкей, Ак-Талаа, Нооруз, Полевая, Эр-Табылды, Ак-Балта, Анар, Ак-Сай, Анарбекова, Арашан, Кошой, Сыргак, Канчоро, Чыйырды, Ак-Талаа).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Байтик, Таш-Добо (улицы Больничная, Кооперативная, МТФ, участки 1, 3, контур 365), Лебединовка (улицы Комсомольская, Калинина, проспект Победы, жилмассив «Кырман», улица Ауэзова, 5/2, жилмассиваы «44 га», «50 га», «СКБ», «17 га», «Учкун»), Арашан (улицы Центральная, 54а, Акматова, 73, контур 418, участок 1), Кой-Таш (контур 726), Бозболток, Стрельниково, Ленинское (улицы Коммунарская, Набережная, Восточная, Садовая, Алма-Атинская, 66/2, 68/2, 144/2, Садовая, 12а, переулок Ключевой);
- 8.00-17.00 — село Чон-Таш (улица Чокморова);
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — село Алексеевка (улицы Чапаева, Буденного, Луговая, Ватутина, мечеть);
- 9.00-17.00 — села Петропавловка (улицы Садовая, Советская, Шевченко, Ленина, Фрунзе, Пограничная), Суусамыр;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кашкелен (улица Токтогула), Тегирменти (улицы Тейит, Алыке), Жол-Булак;
Кантский РЭС
- 9.00-13.00 — село Новопокровка (улицы Фрунзе, Линейная);
- 9.00-18.00 — город Кант (улицы Калинина, Центральная, Пушкина);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Дружбы, Советская, Гоголя, Попова, Новая, Заводская, Куйбышева, Мичурина), Беш-Корук (улица Токтобаева), Беловодское (улицы Украинская, Кирова, Садовая, Кирова вниз БЧК);
Сокулукский РЭС
- 9.30-17.00 — села Манас (улицы Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Средняя, Тупиковая, Переулочная, Западная, Новая, Комсомольская, Проектируемая, Гагарина, Заводская, Южная, Дружба, дом-вагон), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победа, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Новая, Киргизская, Джамбула, Ынтымак, Набережная, Стройцех, Ак-Чий, Кормовик), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая), Майское (улицы Первомайская, Найденова);
- 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, Киевская, Советская, Достук, Школьная, Калинина, Московская, Дзержинского, Шопокова, Некрасова, Ново-Аларчинская, Ала-Арчинская, Западная, Новая, Первомайская, Победа, Кирова, Чехова, Линейная, Тургенева, Турганова, Степная, Ленина, Репина, Промышленная, Космонавтов, Токтогула, Лермонтова, Фрунзе, Футбольная, Машиностроительная, Восточная, Заводская, переулок Зеленый), села Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Дружба), Кун-Туу (улицы Спортивная, Иманолиева, Исмаила, Заводская, Проектируемая, Молдосан, Новая, Царенко, Садовая, Сейдесембаева, Джамгырчинова), Шалта (улицы Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная), Сокулук (улицы Индустриальная, Фрунзе, Степная, переулок Новый);
- 9.00-18.00 — село Военно-Антоновка (улицы Кирова, Горького, Токтогула, Школьная, Южная, Северная, Октябрьская, Проектируемая, Ала-Арчинская, Пионерская, Пушкина, Фрунзе, Полярная, Ленина, Красноармейская, тупик Красноармейский), Кызыл-Туу (улицы Конок, Шаршенбай, Проектируемая);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Подгорная, Ленина, Верхняя, Ташкентская, Чапаева, Луговая, Советская, переулок Широкий, улицы Терновая, Мичурина, МТФ, Нива), Панфиловка (улица Кокоева);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Жантаева, 17, Береговая, Узбекская, Советская, Комсомольская, Слободская, 8 Марта), села Кегети (улицы Садик, Сасыкулова), Чуй (улицы Мельничная, Советская);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Нурманбет (улицы Адылда Ордобаева, жилмассив), Буденовка (улицы Чапаева, Токмакская, Ленина).
3Таласская область
- 9.00-17.00 — село Орто Арык.
4Нарынская область
- 9.00-19.00 — село Куртка;
- 10.00-20.00 — село Кош-Добо;
- 9.00-18.00 — село Бирлик;
- 9.00-18.00 — село Казарман, кошары;
- 9.00-17.00 — села Тугол Сай, Куйручук.
5Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Пржевальского, Ленина, Бектенова, Жапарова, Ломоносова, Маркса, Горького, Жамансариева, Асаналиева, Люксенбург, Гебзе, Гречко, Московская, Санташская, Кутманалиева, Бейшеналиевой, Абдрахманова, Фрунзенская, Торгоева, Фадеева, Кузбасская, Кыдыр аке, Промышленная, Фадеева, Тюпская, Шорукова, Жусаева, Куренкеева, Алыбакова, Жалиля, Удилова, Гоголя, Мирная, Толстого, Долосбая, Ийгилик, Кравцова, Карасаева, Луначарского, Актюбинского, Кравцова, Пушкина, Жакыпова, 55, Кутманалиева, Крутикова), села Жаны-Арык, Каджы-Сай, Тон, Бар-Булак, Сары-Тологой.