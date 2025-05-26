В Бишкеке начался снос заборов: жители недовольны, произошли стычки с милицией

Сегодня на проспекте Айтматова вспыхнул конфликт между местными жителями и городскими властями. Поводом стала попытка мэрии снести заборы, которые, по мнению чиновников, были установлены незаконно и захватывают муниципальную землю. На месте работает спецтехника, сопровождаемая сотрудниками милиции.

Жители, недовольные происходящим, вышли защищать свои дома. Они утверждают, что заборы находятся в пределах их частной собственности, и у них на руках имеются все правоустанавливающие документы, включая красные книги. Люди требуют объяснений и предоставления официальных бумаг, подтверждающих законность демонтажа.

Вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев, находящийся на месте событий, заявил, что владельцы были уведомлены заранее. Однако, как утверждают жители, единственное «уведомление» — это надпись «СНОС» на их заборах.

— На каком основании? Покажите документы! — требуют жильцы.

— Обращайтесь куда хотите, — отвечает им Ырсалиев.

Люди отказывались пропускать спецтехнику, пытаясь остановить снос живой стеной. Сотрудники милиции вмешались — одну из женщин, вставшую перед бульдозером, скрутили и оттащили. После этого техника начала разрушать ограждение.

— Это просто ужас, — говорят очевидцы. — Людей не подпускают к их же домам.

Жители планируют обращаться в суд, утверждая, что их право на частную собственность, закрепленное Конституцией, нарушается.