22:06
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Как действовать в ситуации насилия: пошаговая инструкция для женщин

Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации рассказал о том, какие действия предпринять, куда обращаться и как выйти из ситуации насилия.

Физическое насилие

с сайта РЦУЗиМК
Фото с сайта РЦУЗиМК
Вас ударили, толкнули, душили или причинили телесные повреждения.

Ваши действия:

1. Немедленно покиньте опасное место, если это возможно. Уйдите к соседям, родственникам, в общественное место или обратитесь в кризисный центр. Если угрожают жизни — звоните в 102.

2. Обратитесь за медицинской помощью. Вызовите скорую (103) или самостоятельно обратитесь в травмпункт. Медработники проведут осмотр, окажут медицинскую помощь, задокументируют последствия насилия по специальной форме (Стамбульский протокол).

3. Сделайте фото травм. Фотографируйте синяки, ссадины, раны и зафиксируйте дату — это важно для доказательства.

4. Не стирайте одежду, в которой находились во время нападения — она может служить уликой.

5. Обратитесь в милицию. Заявление пишется в дежурной части или у участкового. Потребуйте оформления охранного ордера сроком до трех суток (можно продлить).

6. Запросите направление на судебно-медицинскую экспертизу — это даст официальное заключение о тяжести травм.

7. Обратитесь в кризисный центр, где предоставляют временное убежище, консультации психолога и юриста.

Психологическое насилие

с сайта РЦУЗиМК
Фото с сайта РЦУЗиМК
Вас оскорбляют, унижают, контролируют, изолируют или шантажируют.

Ваши действия:

1. Признайте проблему: это не «просто слова», а форма насилия, признанная законом.

2. Ведите дневник происшествий — записывайте кто, когда, что говорил или делал.

3. Сохраняйте доказательства (переписку, SMS, голосовые сообщения, видеозаписи).

4. Поговорите с близкими или волонтерами — это поможет осознать ситуацию и получить поддержку.

5. Обратитесь в кризисный центр, где предоставляют помощь психолога и защиту.

6. При наличии угроз жизни или здоровью обращайтесь в милицию (102).

7. Потребуйте охранный ордер, даже если не было физического насилия. Он предусмотрен Законом «О защите от семейного насилия».

Сексуальное насилие

Вас принуждают к сексу без согласия, даже в браке, включая нежелательные действия сексуального характера.

Ваши действия:

1. Не мойтесь, не переодевайтесь, если насилие произошло недавно — это поможет сохранить доказательства (биоматериал, следы).

2. Обратитесь в медучреждение. Срочно. Медики зафиксируют травмы и предоставят:

• постконтактную профилактику ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем (в течение 72 часов);
• экстренную контрацепцию (в течение 72 часов для предотвращения нежелательной беременности).

3. Потребуйте медицинскую справку и направление на судебно-медицинскую экспертизу.

4. Зафиксируйте детали (дату, время, место, обстоятельства).

5. Обратитесь в милицию. Укажите, что вы — жертва сексуального насилия, попросите женщину-следователя и обеспечение конфиденциальности.

6. Получите охранный ордер.

7. Обратитесь в кризисный центр, где могут обеспечить психологическую помощь, жилье, сопровождение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330378/
просмотров: 88
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке появится ресурсный центр поддержки матерей
Жерар Депардье признан виновным в сексуальном насилии. Он получил условный срок
Насилие над солдатами. Причастные к инциденту должностные лица уволены
Милиционера и еще одного парня подозревают в половой связи с несовершеннолетней
Закон о выборах. Депутат предложил ввести пятипроцентный барьер для женщин
Новая система выборов. И для женщин, и для мужчин будет только один бюллетень
Дискриминационные законы: в мире растет число заключенных женщин
«Главное — доехать до дома». Сотрудница патрульной милиции о причинах аварий
Нет насилию. В Бишкеке прошел мирный марш за права женщин
«Меня и душили, и резали». Как женщина-таксист продолжает работу после нападений
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Последний звонок в&nbsp;Кыргызстане. МВД обратилось к&nbsp;родителям выпускников Последний звонок в Кыргызстане. МВД обратилось к родителям выпускников
Внимание! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской долине ожидаются гроза и&nbsp;сильный ветер Внимание! В Бишкеке и Чуйской долине ожидаются гроза и сильный ветер
В&nbsp;России трудовые мигранты массово подают иски на&nbsp;ГУ&nbsp;МВД по&nbsp;Челябинской области В России трудовые мигранты массово подают иски на ГУ МВД по Челябинской области
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; презентовал маркетплейс ElPost «Элдик Банк» презентовал маркетплейс ElPost
Acıbadem: современные методы лечения заболеваний крови у&nbsp;детей Acıbadem: современные методы лечения заболеваний крови у детей
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с&nbsp;окончанием учебного года! Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Министерство энергетики и&nbsp;KOICA завершили строительство Операционного центра CAS Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
26 мая, понедельник
22:00
Как действовать в ситуации насилия: пошаговая инструкция для женщин Как действовать в ситуации насилия: пошаговая инструкци...
21:42
ШОС может расширить состав участников — идет обсуждение вопроса
21:29
В Бишкеке взорвалось авто, в салоне находился водитель
21:19
Соцсети вызывают депрессию: ученые это подтвердили
21:03
В Бишкеке ветка упала на автобус