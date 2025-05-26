В Сети распространяют фейковое видео с Айгуль Жапаровой

В соцсетях распространилось видео, на котором якобы первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова призывает граждан инвестировать деньги в одну из компаний. Ролик стилизован под интервью одному из известных СМИ.

Фото из социальных сетей. Фейковое видео с участием Айгуль Жапаровой

На видео Айгуль Жапарова говорит о якобы выгодных вложениях, однако известно, что оно подделано — речь идет о фейке, созданном с помощью современных технологий. Используются кадры с реальными выступлениями и интервью, к которым дорисован голос и вставлены ложные фразы.

Подобные фальсификации с участием первых лиц страны уже не раз появлялись в интернете. Мошенники используют доверие граждан, чтобы продвигать сомнительные инвестиционные схемы. При этом установить, кто стоит за созданием таких видео, крайне сложно.

Эксперты советуют критически относиться к подобному контенту, не переходить по сомнительным ссылкам и не переводить деньги по просьбе «знаменитостей», появляющихся в поддельных роликах.