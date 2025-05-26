В Бишкеке 5 тысячам 800 должникам отключат электричество

Во избежание неудобств Бишкекское предприятие электросетей — филиал ОАО «НЭСК» призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно.

27 мая счетчики АИИСКУЭ произведут в столице дистанционное отключение более 5 тысячам 800 абонентам за дебиторскую задолженность.

Отмечается, что на сайте предприятия функционирует рубрика «Баланс абонента», с помощью чего все абоненты предприятия, включая бытовых и промышленных, могут в любой момент увидеть состояние лицевого счета.

Помимо этого, бытовые абоненты могут узнать свой баланс через мобильное приложение «Мой свет».