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Общество

В Бишкеке 5 тысячам 800 должникам отключат электричество

27 мая счетчики АИИСКУЭ произведут в столице дистанционное отключение более 5 тысячам 800 абонентам за дебиторскую задолженность.
 
Во избежание неудобств Бишкекское предприятие электросетей — филиал ОАО «НЭСК» призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно.
 
Отмечается, что на сайте предприятия функционирует рубрика «Баланс абонента», с помощью чего все абоненты предприятия, включая бытовых и промышленных, могут в любой момент увидеть состояние лицевого счета.
 
Помимо этого, бытовые абоненты могут узнать свой баланс через мобильное приложение «Мой свет».   
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330370/
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