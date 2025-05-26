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Общество

Возобновляется курсирование летнего пассажирского поезда Бишкек — Балыкчи

С 6 июня возобновляется курсирование летнего пассажирского поезда Бишкек — Балыкчи с продлением маршрута от конечной станции «Рыбачье» до городского пляжа. Об этом сообщает ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

По его данным, поезд будет курсировать с 6 июня по 6 июля, отправка с центрального железнодорожного вокзала (станция «Бишкек-2») в 7.45 по пятницам, субботам и воскресеньям. Прибытие на остановочный пункт пляжа Балыкчи в 12.16.

С 7 июля по 31 августа включительно поезд будет курсировать каждый день.

В составе поезда имеются шесть вагонов повышенной комфортности, которые оборудованы панорамными окнами, кондиционированием воздуха, мягкими креслами и диванами, системами мультимедиа, бесплатным Wi-Fi, разъемами для зарядки электронных устройств и дополнительными услугами буфета.

Проезд одного пассажира в обычных вагонах от станции «Бишкек-2» до станции «Рыбачье» и остановочного пункта пляжа Балыкчи для детей до пяти лет бесплатный без предоставления места, для детей от пяти до десяти лет — 73 сома, для пассажиров старше десяти лет — 150 сомов.

В вагоне люкс проезд одного пассажира, независимо от станции посадки и высадки, для детей до пяти лет бесплатный без предоставления места, для детей от пяти до десяти лет — 250 сомов, для пассажиров старше десяти лет — 500 сомов.

В вагоне VIP проезд одного пассажира, независимо от станции посадки и высадки, для детей до пяти лет бесплатный без предоставления места, для детей от пяти до десяти лет — 400 сомов, для пассажиров старше десяти лет — 800 сомов.

В вагоне VIP-купе проезд в одном купе, независимо от станции посадки и высадки, составит 6 тысяч сомов. При этом в купе допускается проезд до шести взрослых пассажиров, и каждый имеет право бесплатно провести с собой одного ребенка до пяти лет.

Провоз ручной клади бесплатный.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330353/
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