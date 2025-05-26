Спасатели из КР приняли участие в масштабных международных учениях в России

Сотрудники Государственного центра подготовки спасателей (ГЦПС) МЧС приняли участие в масштабных международных учениях, прошедших в Ногинске Московской области (РФ). Совместно с коллегами из России, Беларуси и Азербайджана они отрабатывали действия в условиях крупномасштабной чрезвычайной ситуации.

Напомним, с 19 по 23 мая на базе Ногинского ордена Жукова спасательного центра МЧС РФ прошли совместные учения Корпуса сил Содружества Независимых Государств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В масштабных тренировках задействовали разных специалистов: спасателей, кинологов, химиков, водолазов и медицинский персонал.

«За два дня им предстояло ликвидировать последствия условного землетрясения. Специалисты из разных стран продемонстрировали готовность к совместной работе, используя современные технические средства и оборудование.

Такие международные учения позволяют специалистам из разных государств делиться опытом, узнавать о новых подходах в работе и совершенствовать собственные методы, а также оттачивать навыки взаимодействия и координации, чтобы в случае реальной угрозы действовать быстро, эффективно и слаженно», — говорится в сообщении.