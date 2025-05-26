Пункты пропуска на границе с Китаем временно закрывают

Пункты пропуска на границе с Китаем будут временно закрыты, сообщает Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана.

По ее данным, в связи с Праздником драконьих лодок в Китайской Народной Республике по инициативе китайской стороны 31 мая 2025 года будут временно закрыты автомобильные пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный», расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы.

Пропуск лиц, транспортных средств и грузов через данные КПП будет возобновлен в штатном режиме с 1 июня.