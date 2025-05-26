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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Прием в первый класс. Более 177 тысяч мест в Кыргызстане остаются вакантными

В Кыргызстане в школы зарегистрировано около 108 тысяч детей. Такая информация содержится в открытых данных на портале 1mektep.edu.gov.kg.

В том числе записано 1,5 тысячи льготников. Свободными остаются более 177 тысяч мест.

В Бишкеке в первый класс зачислено более 7,2 тысячи детей, во второй — 8,6 тысячи.

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Отметим, что первый этап электронной записи проводится по адресу постоянной прописки — до 1 июня. До этого времени родители должны подтвердить выбор школы. Со 2 июня по 15 августа электронная запись пройдет по фактическому месту проживания (независимо от адреса прописки).

В связи с переходом на 12-летнее образование запись ведется сразу в первый и второй классы. Детей, рожденных в 2018 году, система автоматически распределит во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.

Если дети 2019 года рождения прошли 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе», то они тоже могут пойти во второй класс. Для этого дошкольные организации должны внести информацию в электронную базу balalyk.edu.gov.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330323/
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