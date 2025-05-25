Кыргызский куурдак вошел в топ международного рейтинга 50 Best Offal Dishes

Кыргызское национальное блюдо куурдак вошло в топ международного рейтинга 50 Best Offal Dishes (50 лучших блюд из субпродуктов) по версии гастрономического гида Taste Atlas.

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Возглавил список самых вкусных блюд иранский калех паче — его готовят из головы и ножек овцы. На втором месте перуанский шашлык из говяжьего сердца, жаренный на углях, на третьем — турецкий кокореч.

Taste Atlas — международный онлайн-гид по традиционной кухне, созданный в 2018 году. Рейтинг составляют на основе оценок пользователей и мнений гастрономических экспертов. В категорию offal dishes входят блюда, приготовленные из субпродуктов: печени, сердца, почек, желудков и других частей.

Куурдак — традиционное жаркое из мяса или субпродуктов и лука. Название происходит от кыргызского слова «кууруу», что значит «жарка».