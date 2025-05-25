15:29
USD 87.45
EUR 99.18
RUB 1.10
Общество

Превентивные проверки трех закрытых учреждений провели правозащитники

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток провели превентивные проверки в трех закрытых учреждениях страны.

По данным пресс-службы НЦПП, проверены Жайылское психоневрологическое социальное стационарное учреждение, Республиканский центр психиатрии и наркологии и ОВД Таласского района.

Отмечается, что зафиксированы значительные положительные изменения в условиях содержания и соблюдении прав в них содержащихся.

В стационаре отмечены улучшения условий проживания и досуга. Открыты новые кабинеты лечебной физкультуры, фиточая, домоводства и кружков. Территория учреждения благоустроена, здесь установили скамейки, разбили клумбы, в здании установлены кондиционеры. При поддержке спонсоров прачечная оснащена современным оборудованием.

В Республиканском центре психиатрии и наркологии проведен ремонт корпуса для пациентов с зависимостью. Обновлены кухня и оборудование, установлены новые санитарные узлы, заменили крышу. Пациенты рассказали, что питание стало лучше, персонал вежливый.

Национальный центр по предупреждению пыток продолжит мониторинг соблюдения прав человека в закрытых учреждениях и призывает к системному улучшению условий содержания и качества оказания услуг.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330310/
просмотров: 347
Версия для печати
Материалы по теме
Осужденных колонии № 27 в Молдовановке массово водворили в штрафной изолятор
Омбудсмена КР обвинили в попытке ликвидировать Наццентр по предупреждению пыток
Депутаты выявили нарушения в избрании главы Наццентра по предупреждению пыток
Вопрос целесообразности НЦПП подниматься не должен — депутат
В НЦПП ответили на предложение депутата Кубанычбека Самакова закрыть ведомство
Функции института омбудсмена и НЦПП дублируются. Один из них предложили закрыть
Истязание пациентов в Жайылском психстационаре. Милиция возобновила проверку
В психоневрологическом учреждении мерзнут пациенты. Ответ Минтруда
Темирлана Султанбекова допрашивали более 16 часов без перерыва — НЦПП
Депутаты проверят легитимность избрания главы НЦПП Бакытбека Касымкулова
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Город стоит: в&nbsp;Бишкеке растет возмущение из-за пробок и&nbsp;перекрытых улиц Город стоит: в Бишкеке растет возмущение из-за пробок и перекрытых улиц
Внимание! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской долине ожидаются гроза и&nbsp;сильный ветер Внимание! В Бишкеке и Чуйской долине ожидаются гроза и сильный ветер
Когда в&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди? Прогноз погоды на&nbsp;22-25 мая Когда в Бишкеке ожидаются дожди? Прогноз погоды на 22-25 мая
Бизнес
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с&nbsp;окончанием учебного года! Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Министерство энергетики и&nbsp;KOICA завершили строительство Операционного центра CAS Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к&nbsp;госуслугам в&nbsp;Кыргызстане Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госуслугам в Кыргызстане
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
25 мая, воскресенье
15:00
Закат в Сокулуке и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg Закат в Сокулуке и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читат...
14:31
Кыргызский куурдак вошел в топ международного рейтинга 50 Best Offal Dishes
14:05
Превентивные проверки трех закрытых учреждений провели правозащитники
13:29
В РФ задержан организатор, причастный к дистанционным хищениям из Кыргызстана
13:00
На байке по острову: история Бегайым о жизни и учебе в IT на Бали