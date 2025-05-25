Превентивные проверки трех закрытых учреждений провели правозащитники

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток провели превентивные проверки в трех закрытых учреждениях страны.

По данным пресс-службы НЦПП, проверены Жайылское психоневрологическое социальное стационарное учреждение, Республиканский центр психиатрии и наркологии и ОВД Таласского района.

Отмечается, что зафиксированы значительные положительные изменения в условиях содержания и соблюдении прав в них содержащихся.

В стационаре отмечены улучшения условий проживания и досуга. Открыты новые кабинеты лечебной физкультуры, фиточая, домоводства и кружков. Территория учреждения благоустроена, здесь установили скамейки, разбили клумбы, в здании установлены кондиционеры. При поддержке спонсоров прачечная оснащена современным оборудованием.

В Республиканском центре психиатрии и наркологии проведен ремонт корпуса для пациентов с зависимостью. Обновлены кухня и оборудование, установлены новые санитарные узлы, заменили крышу. Пациенты рассказали, что питание стало лучше, персонал вежливый.

Национальный центр по предупреждению пыток продолжит мониторинг соблюдения прав человека в закрытых учреждениях и призывает к системному улучшению условий содержания и качества оказания услуг.