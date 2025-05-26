В России обсуждают введение платных родов для мигранток из-за роста расходов

В России вновь разгорелась дискуссия о том, должны ли мигрантки получать бесплатную медицинскую помощь при родах. Ранее с инициативой выступил депутат Государственной думы Сергей Миронов.

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Поводом для обсуждения стали растущие расходы региональных бюджетов на лечение иностранцев, не имеющих страхового полиса. За последние пять лет, по данным депутатов, регионы потратили более 66 миллиардов рублей на экстренную медицинскую помощь иностранцам, включая роды.

В Госдуме предлагают ввести обязательное медицинское страхование для всех въезжающих в РФ, а роды для мигранток сделать платными или оплачиваемыми по страховке. Сергей Миронов считает, что бесплатное здравоохранение должно распространяться только на граждан России. Он предлагает требовать полис добровольного медицинского страхования с покрытием беременности и родов уже при пересечении границы, а приобрести страховку можно было бы заранее, еще до приезда в страну.

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов считает, что акцент на платные роды отвлекает внимание от главной проблемы — неэффективной миграционной политики. Он говорит, что все въезжающие должны иметь медицинскую страховку, а дополнительные выплаты при рождении ребенка, финансируемые из налогов россиян, не должны распространяться на иностранцев, не вносящих вклад в экономику РФ.