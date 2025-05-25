«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля вручили фильму из Ирана

Во Франции завершился 78-й Каннский кинофестиваль. Главную награду — «Золотую пальмовую ветвь» — по решению жюри вручили иранскому кинорежиссеру Джафару Панахи за фильм «Простая случайность».

Фото Каннского кинофестиваля. «Золотую пальмовую ветвь» вручили иранскому кинорежиссеру Джафару Панахи за фильм «Простая случайность»

Лента размышляет о мести и милосердии, и снималась в Иране нелегально — без разрешения Исламской республики на съемки.

Фото кадр из фильма «Простая случайность»

Джафар Панахи присутствовал в Каннах лично, освободившись из иранской тюрьмы в 2023 году и вернувшись на фестиваль впервые после 22-летнего отсутствия из-за запрета на выезд из Ирана.

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