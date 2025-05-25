«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля вручили фильму из Ирана

Во Франции завершился 78-й Каннский кинофестиваль. Главную награду — «Золотую пальмовую ветвь» — по решению жюри вручили иранскому кинорежиссеру Джафару Панахи за фильм «Простая случайность».
Фото Каннского кинофестиваля. «Золотую пальмовую ветвь» вручили иранскому кинорежиссеру Джафару Панахи за фильм «Простая случайность»
Лента размышляет о мести и милосердии, и снималась в Иране нелегально — без разрешения Исламской республики на съемки.
Джафар Панахи присутствовал в Каннах лично, освободившись из иранской тюрьмы в 2023 году и вернувшись на фестиваль впервые после 22-летнего отсутствия из-за запрета на выезд из Ирана.
Другие результаты фестиваля в Каннах:
- Специальный приз жюри — «Воскрешение», Би Гань.
- Лучший сценарий — «Молодые матери», братья Дарденны.
- Приз жюри — «Звук падения», Маша Шилински и «Сират» Оливера Лаше.
- Лучшая мужская роль — Вагнер Маура, «Секретный агент».
- Лучшая актриса — Надя Меллити, «Младшая сестра».
- Лучший режиссер — Клебер Мендоса, «Секретный агент».
- Гран-при — «Сентиментальная ценность», Йоаким Триер.