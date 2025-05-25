09:23
USD 87.45
EUR 99.18
RUB 1.10
Общество

«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля вручили фильму из Ирана

Во Франции завершился 78-й Каннский кинофестиваль. Главную награду — «Золотую пальмовую ветвь» — по решению жюри вручили иранскому кинорежиссеру Джафару Панахи за фильм «Простая случайность».

Каннского кинофестиваля
Фото Каннского кинофестиваля. «Золотую пальмовую ветвь» вручили иранскому кинорежиссеру Джафару Панахи за фильм «Простая случайность»

Лента размышляет о мести и милосердии, и снималась в Иране нелегально — без разрешения Исламской республики на съемки.

кадр из фильма «Простая случайность»
Фото кадр из фильма «Простая случайность»

Джафар Панахи присутствовал в Каннах лично, освободившись из иранской тюрьмы в 2023 году и вернувшись на фестиваль впервые после 22-летнего отсутствия из-за запрета на выезд из Ирана.

Другие результаты фестиваля в Каннах:

  • Специальный приз жюри — «Воскрешение», Би Гань.
  • Лучший сценарий — «Молодые матери», братья Дарденны.
  • Приз жюри — «Звук падения», Маша Шилински и «Сират» Оливера Лаше.
  • Лучшая мужская роль — Вагнер Маура, «Секретный агент».
  • Лучшая актриса — Надя Меллити, «Младшая сестра».
  • Лучший режиссер — Клебер Мендоса, «Секретный агент».
  • Гран-при — «Сентиментальная ценность», Йоаким Триер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330303/
просмотров: 68
Версия для печати
Материалы по теме
В Каннах открылся 78-й кинофестиваль. Роберту Де Ниро вручили награду
Фильм Каннского фестиваля «Холм» предлагают посмотреть и обсудить бишкекчанам
Фильм о мигрантке из Кыргызстана вошел в основную конкурсную программу Канн
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Город стоит: в&nbsp;Бишкеке растет возмущение из-за пробок и&nbsp;перекрытых улиц Город стоит: в Бишкеке растет возмущение из-за пробок и перекрытых улиц
Когда в&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди? Прогноз погоды на&nbsp;22-25 мая Когда в Бишкеке ожидаются дожди? Прогноз погоды на 22-25 мая
В&nbsp;России трудовые мигранты массово подают иски на&nbsp;ГУ&nbsp;МВД по&nbsp;Челябинской области В России трудовые мигранты массово подают иски на ГУ МВД по Челябинской области
Бизнес
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с&nbsp;окончанием учебного года! Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Министерство энергетики и&nbsp;KOICA завершили строительство Операционного центра CAS Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к&nbsp;госуслугам в&nbsp;Кыргызстане Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госуслугам в Кыргызстане
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
25 мая, воскресенье
09:15
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля вручили фильму из Ирана «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля вручи...
09:00
Неделя-24. Охота на нелегалов и многочасовые пробки Бишкека
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 мая, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
21:25
Выставкам Кыргызстана на EXPO в Японии выделили около 7 миллионов сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 мая: днем без осадков
20:46
ЕС думает об отключении 20 банков от SWIFT в рамках санкций против России
20:27
Наказывать за утверждение цен на воду ниже себестоимости предлагают в ЖК