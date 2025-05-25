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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым 25 мая в Бишкеке было в 2021 году

Самым теплым 25 мая в Бишкеке было в 2021 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +33,1 градуса.

Самым холодным — 25 мая в 1958-м, когда температура составила +5,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры мая для столицы составляет 17,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был май 2001 года со среднемесячной температурой +21 градус.

Самым холодным — май 1960-го со средней температурой +13,4 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 25 мая в столице облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +28 градусов, а ночью — до +15 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330298/
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