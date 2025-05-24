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Общество

Кыргызстан подписал Декларацию по вопросам фостерной семьи

Кыргызстан подписал Декларацию по вопросам фостерной семьи на форуме в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, этот шаг стал важным подтверждением приверженности страны делу защиты прав детей и развития системы альтернативной опеки.

«Подписание декларации полностью соответствует международным обязательствам КР, включая Конвенцию ООН о правах ребенка, а также внутренним реформам в системе социальной защиты. В документе подчеркивается, что развитие института приемной семьи позволит обеспечить детям, оставшимся без попечения родителей, доступ к семейной заботе и защите», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, почему это важно:

• Кыргызстан ведет реформу семейного законодательства, в которой вопросы защиты детей и альтернативной опеки играют ключевую роль.

• Возможность участия в международных проектах — доступ к грантам, программам ООН и другим ресурсам, направленным на защиту детей.

• Подписание укрепит международное сотрудничество и даст КР доступ к глобальным инициативам, включая гранты, экспертизу и совместные проекты.

• Это также укрепит международный имидж страны как ответственного участника в вопросах защиты прав ребенка.

«Кыргызстан уже сегодня реализует политику реформ в этой сфере: развивается законодательная база, внедряются программы по поддержке приемных родителей, а также формируется новая система защиты детей на уровне местных органов власти», — подчеркнули в Минтруда.

Документ базируется на таких ключевых международных актах, как Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка, Цели устойчивого развития ООН (ЦУР), Конвенция по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), а также на резолюциях Генассамблеи ООН.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330282/
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