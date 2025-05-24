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Общество

В полпредстве в Баткене рассказали о строящихся соцобъектах в области

В пресс-службе полпредства в Баткенской области рассказали о строящихся соцобъектах в регионе.

Завершение строительства следующих объектов планируется в ближайшее время:

  • административное здание областной юстиции в Баткене;
  • административное здание Жаны-Жерского айыльного аймака Лейлекского района;
  • средняя школа на 500 мест в селе Жаны-Жер Баткенского района;
  • средняя школа на 225 мест в селе Кара-Добо Кадамджайского района;
  • средняя школа на 225 мест в селе Мин-Жыгач Лейлекского района;
  • средняя школа на 225 мест в селе Айкол Лейлекского района;
  • средняя школа на 500 мест в селе Бешкент Лейлекского района;
  • спортивный комплекс в селе Мурас Лейлекского района;
  • инженерные сооружения школы, строящейся Российской Федерацией в Баткене.

Кроме того, будет завершен капитальный ремонт восьми объектов. Всего за четыре месяца этого года на строительство выделено 165 миллионов сомов. 

Всего в Баткенской области ведутся строительные, ремонтные и проектные работы на 57 объектах. В титульный список региона на 2025-й включено 57 объектов, финансируемых из республиканского бюджета. В их числе 34 школы, 5 спортивных комплексов, 8 детских садов, 2 административных здания, 4 учреждения здравоохранения, 2 объекта культуры и 2 объекта водоснабжения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330232/
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