В полпредстве в Баткене рассказали о строящихся соцобъектах в области

В пресс-службе полпредства в Баткенской области рассказали о строящихся соцобъектах в регионе.

Завершение строительства следующих объектов планируется в ближайшее время:

административное здание областной юстиции в Баткене;

административное здание Жаны-Жерского айыльного аймака Лейлекского района;

средняя школа на 500 мест в селе Жаны-Жер Баткенского района;

средняя школа на 225 мест в селе Кара-Добо Кадамджайского района;

средняя школа на 225 мест в селе Мин-Жыгач Лейлекского района;

средняя школа на 225 мест в селе Айкол Лейлекского района;

средняя школа на 500 мест в селе Бешкент Лейлекского района;

спортивный комплекс в селе Мурас Лейлекского района;

инженерные сооружения школы, строящейся Российской Федерацией в Баткене.

Кроме того, будет завершен капитальный ремонт восьми объектов. Всего за четыре месяца этого года на строительство выделено 165 миллионов сомов.

Всего в Баткенской области ведутся строительные, ремонтные и проектные работы на 57 объектах. В титульный список региона на 2025-й включено 57 объектов, финансируемых из республиканского бюджета. В их числе 34 школы, 5 спортивных комплексов, 8 детских садов, 2 административных здания, 4 учреждения здравоохранения, 2 объекта культуры и 2 объекта водоснабжения.