Центр Бишкека парализован: пробки на Ибраимова, Боконбаева и Байтика Баатыра

В Бишкеке наблюдаются серьезные транспортные заторы. Из-за ремонта дорожного полотна движение практически остановилось на ключевых улицах — Ибраимова, Кулатова, Боконбаева и Байтика Баатыра.

Автомобилисты сообщают, что дорога до дома занимает по два-три часа. Улицы перегружены, общественный транспорт с трудом движется, пассажиры стоят в салонах без кондиционеров в жару.

«Такого кошмара давно не было. Стоим от Ибраимова до Байтика Баатыра уже больше часа. Никакой информации, объезды не работают», — рассказал местный житель.

Ранее мэрия предупреждала о временных трудностях, связанных с ремонтом дорог. Однако, по словам горожан, работы начались одновременно на нескольких участках без должной координации, что усугубило ситуацию.

На улице Льва Толстого, которая также закрыта для движения, сегодня завезли строительную технику и начали снимать верхний слой асфальта.

ГУОБДД призывает водителей отказаться от поездок в центр, пользоваться альтернативными маршрутами и следить за обновлениями дорожной ситуации.