Центр Бишкека парализован: пробки на Ибраимова, Боконбаева и Байтика Баатыра

В Бишкеке наблюдаются серьезные транспортные заторы. Из-за ремонта дорожного полотна движение практически остановилось на ключевых улицах — Ибраимова, Кулатова, Боконбаева и Байтика Баатыра.
Автомобилисты сообщают, что дорога до дома занимает по два-три часа. Улицы перегружены, общественный транспорт с трудом движется, пассажиры стоят в салонах без кондиционеров в жару.
«Такого кошмара давно не было. Стоим от Ибраимова до Байтика Баатыра уже больше часа. Никакой информации, объезды не работают», — рассказал местный житель.
На улице Льва Толстого, которая также закрыта для движения, сегодня завезли строительную технику и начали снимать верхний слой асфальта.