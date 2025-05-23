В Бишкеке 23 мая дожди с грозами. Температура воздуха днем ожидается +26 градусов.

Отключения света, воды и газа

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 3, отрезки улиц Товарной, Путейской;

9.30-17.30 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Ибраимова;

9.30-18.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Достоевского, Ахунбаева, Кок-Жайык, Кок-Жангак, Арстанбап, Молдокулова, Босого, Тон);

8.00-17.00 — улицы Арашан, Пионерская, Пархоменко, Куликовская, Волховская (вдоль БЧК), Алма-Атинская, Буденного, Рязанская, переулки Кирпичный, Кантемирова, Рыбинский, Волховский, Черкесский, Пишпекский;

9.00-17.00 — отрезки улиц Шуштубе, 2-й Товарной, переулок Гатчинский, улица Тоголока Молдо, 5, жилмассив «Ак-Ордо» (улица Жаныш Байыш), микрорайоны «Джал-29», «Достук», 9в;

9.00-13.00 — переулки Тюпский, Офицерский, улицы Куренкеева, Мичурина, Турусбекова, Кудрука;

13.00-17.00 — отрезки улиц Биримдик, Жанылык, Жаштык.

В Бишкеке с 21 апреля по 31 мая отключили горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ. Подробнее

Памятные даты

Международный день спортивной борьбы

Фото Объединенного мира борьбы. Акжол Махмудов

В начале XX века утверждены правила проведения соревнований по вольной борьбе. В 1904 году она по настоянию хозяев очередной Олимпиады включена в программу Игр в Сент-Луисе (США).

Международная федерация любительской борьбы (FILA), объединяющая представителей вольной и греко-римской борьбы 146 стран с пяти континентов, — одна из крупнейших и влиятельнейших международных спортивных организаций. 7 сентября 2014-го FILA переименована в United World Wrestling.

Люди, которые меняли мир

Умер драматург Райкан Шукурбеков

Родился в 1913 году в селе Ак-Чий Кара-Бууринского района Таласской области.

Первый рассказ «Жаркынай» опубликован в 1929-м, а повесть «Тоо элинин баатыры», посвященная историческим событиям 1916 года, издана в 1936-м. Является автором многих поэтических произведений, басен, сказок, рассказов для детей.

Значительное место в творчестве писателя занимает драматургия. В 1934 году в Кыргызском драмтеатре поставлена первая пьеса Райкана Шукурбекова «Борьба», в которой он сам исполнял одну из ведущих ролей. В 1935-м написал пьесы «Среди могил» и «Айдар» о новой жизни в деревне и комедию «Жапалак Жатпасов», которая принесла ему успех. В 1959 году создает драму «Надежда поэта», посвященную жизни Токтогула Сатылганова.

Райкан Шукурбеков — автор многих интермедий для эстрады.

Умер 23 мая 1964-го.

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