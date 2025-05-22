Каспийское море продолжит мелеть ближайшие 10-15 лет. Об этом сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает РИА Новости.

По его словам, «ситуация может только усугубляться».

«Последствиями всего этого являются опасные природные явления, такие как пыльные бури, которые влияют на жизнедеятельность человека», — отметил глава Росгидромета.

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По тем же причинам ухудшатся в регионе и условия для ведения сельского хозяйства. Все это связано с тем, что на этой территории в ближайшие 10-15 лет прогнозируют высокие температуры, а количество осадков, похоже, останется тем же, считает Игорь Шумаков.

При этом заведующий отделом Каспийского моря Института географии при Министерстве науки и образования Азербайджана профессор Амир Алиев заявил изданию Baku.ws, что с 1978 по 1995 год уровень Каспия повышался. Однако сейчас море вступило в фазу обмеления. Затем, приблизительно в 2040-2050 годах, ожидается новый подъем.

«Установлено, что за последние 4 тысячи лет уровень Каспия снижается примерно 200-220 лет, а затем примерно столько же времени повышается, — отметил Амир Алиев. — Последний наивысший уровень зафиксирован в 1805-м. С того дня уровень воды падает, хотя иногда наблюдаются незначительные подъемы».

Отступление Каспийского моря имеет как экологические, так и экономические последствия. Особенно сильно страдают судоходство и рыболовство. Из-за снижения уровня воды суда не могут подходить к причалам, которые раньше были ближе.