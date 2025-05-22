23 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 3, отрезки улиц Товарной, Путейской;

9.30-17.30 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Ибраимова;

9.30-18.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Достоевского, Ахунбаева, Кок-Жайык, Кок-Жангак, Арстанбап, Молдокулова, Босого, Тон);

8.00-17.00 — улицы Арашан, Пионерская, Пархоменко, Куликовская, Волховская (вдоль БЧК), Алма-Атинская, Буденного, Рязанская, переулки Кирпичный, Кантемирова, Рыбинский, Волховский, Черкесский, Пишпекский;

9.00-17.00 — отрезки улиц Шуштубе, 2-й Товарной, переулок Гатчинский, улица Тоголока Молдо, 5, жилмассив «Ак-Ордо» (улица Жаныш Байыш), микрорайоны «Джал-29», «Достук», 9в;

9.00-13.00 — переулки Тюпский, Офицерский, улицы Куренкеева, Мичурина, Турусбекова, Кудрука;

13.00-17.00 — отрезки улиц Биримдик, Жанылык, Жаштык.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Сельповская, Набережная), Байтик (улицы Эшмамбет, 60 лет Октября, Ленина), Баш-Карасуу (улицы 40 лет Киргизии, Гагарина, Раимбекова), Арашан (улица Акматова, участок № 36), Лебединовка (проспект Победы);

9.00-18.00 — село Восток; Жайылский РЭС



9.00-15.30 — Кара-Балта (улицы Первомайская, Громовой, Учительская, Суворова, Лермонтова);

9.00-16.00 — села Жайыл, Новониколаевка (улицы Калинина, Бедного); Кеминский РЭС



9.00-16.00 — село Кызыл-Байрак (улица Беккулова);

9.00-17.00 — село Кашкелен (улицы Токтогула, Сматова); Кантский РЭС



9.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Логвиненко, Лермонтова, Гагарина, Фрунзе, Советская);

9.00-18.00 — село Киргшелк (улица Герцена); Московский РЭС



9.00-17.00 — села Петровка (улицы Киргизская, Ленина, Ломоносова, Новая, Центральная, Шевченко, Толстого, МТФ, Новостройка, Беш-Терекская, Больничная, Советская), Ак-Суу (улицы Фрунзе, 1 Мая), Садовое (улица Колхозная, школа имени Бажана); Сокулукский РЭС



8.00-17.00 — село Манас (улицы Дружбы, Авиагородок, Пушкина, Новая, Проектируемая, Ломоносова, Радиоцентральная, Южная, Высоцкого, Спортивная, Черемушки, Заводская, Средняя, Школьная, Дружбы, дом-вагон);

9.30-17.00 — села Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Токтогула, Школьная, Госпитомник, Суйская, Абая, Дорожная, Победы, Молодежная, Новая, Шопокова, Абдыкайым, Восточная, Киргизская, Джамбула, Набережная, Ынтымак, Стройцех, Ак-Чий, станция «Кормовик»), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая);

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Восточная, Фрунзе, Ленинградская, Келечек, Линейная, Свободы), Кожомкул (улицы Западная, Фрунзе);

9.00-18.00 — село Кызыл-Туу (улицы Абакир, Свечникова, Табышалиева, Якупбаева, Проектируемая); Панфиловский РЭС



9.00-17.00 — села Чалдовар (кошары), Тельман (улица Айтымбет); Чуйский РЭС



9.00-17.00 — села Талды-Булак (улица Октябрьская), Кегети (улица Конокбаева), город Токмак (улицы Ленина, Нижняя Луговая, Верхняя Луговая, Шопокова, Слободская, Логвиненко, Мельничная, Трясина, Мичурина, Победы, Вольцовая, Соцгород, Панфилова, 11); Иссык-Атинский РЭС