19:09
USD 87.45
EUR 98.83
RUB 1.10
Общество

23 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 3, отрезки улиц Товарной, Путейской;
  • 9.30-17.30 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Ибраимова;
  • 9.30-18.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Достоевского, Ахунбаева, Кок-Жайык, Кок-Жангак, Арстанбап, Молдокулова, Босого, Тон);
  • 8.00-17.00 — улицы Арашан, Пионерская, Пархоменко, Куликовская, Волховская (вдоль БЧК), Алма-Атинская, Буденного, Рязанская, переулки Кирпичный, Кантемирова, Рыбинский, Волховский, Черкесский, Пишпекский;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Шуштубе, 2-й Товарной, переулок Гатчинский, улица Тоголока Молдо, 5, жилмассив «Ак-Ордо» (улица Жаныш Байыш), микрорайоны «Джал-29», «Достук», 9в;
  • 9.00-13.00 — переулки Тюпский, Офицерский, улицы Куренкеева, Мичурина, Турусбекова, Кудрука;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Биримдик, Жанылык, Жаштык.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Сельповская, Набережная), Байтик (улицы Эшмамбет, 60 лет Октября, Ленина), Баш-Карасуу (улицы 40 лет Киргизии, Гагарина, Раимбекова), Арашан (улица Акматова, участок № 36), Лебединовка (проспект Победы);
  • 9.00-18.00 — село Восток;
Жайылский РЭС

  • 9.00-15.30 — Кара-Балта (улицы Первомайская, Громовой, Учительская, Суворова, Лермонтова);
  • 9.00-16.00 — села Жайыл, Новониколаевка (улицы Калинина, Бедного);
Кеминский РЭС

  • 9.00-16.00 — село Кызыл-Байрак (улица Беккулова);
  • 9.00-17.00 — село Кашкелен (улицы Токтогула, Сматова);
Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Логвиненко, Лермонтова, Гагарина, Фрунзе, Советская);
  • 9.00-18.00 — село Киргшелк (улица Герцена);
Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Петровка (улицы Киргизская, Ленина, Ломоносова, Новая, Центральная, Шевченко, Толстого, МТФ, Новостройка, Беш-Терекская, Больничная, Советская), Ак-Суу (улицы Фрунзе, 1 Мая), Садовое (улица Колхозная, школа имени Бажана);
Сокулукский РЭС

  • 8.00-17.00 — село Манас (улицы Дружбы, Авиагородок, Пушкина, Новая, Проектируемая, Ломоносова, Радиоцентральная, Южная, Высоцкого, Спортивная, Черемушки, Заводская, Средняя, Школьная, Дружбы, дом-вагон);
  • 9.30-17.00 — села Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Токтогула, Школьная, Госпитомник, Суйская, Абая, Дорожная, Победы, Молодежная, Новая, Шопокова, Абдыкайым, Восточная, Киргизская, Джамбула, Набережная, Ынтымак, Стройцех, Ак-Чий, станция «Кормовик»), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая);
  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Восточная, Фрунзе, Ленинградская, Келечек, Линейная, Свободы), Кожомкул (улицы Западная, Фрунзе);
  • 9.00-18.00 — село Кызыл-Туу (улицы Абакир, Свечникова, Табышалиева, Якупбаева, Проектируемая);
Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чалдовар (кошары), Тельман (улица Айтымбет);
Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Талды-Булак (улица Октябрьская), Кегети (улица Конокбаева), город Токмак (улицы Ленина, Нижняя Луговая, Верхняя Луговая, Шопокова, Слободская, Логвиненко, Мельничная, Трясина, Мичурина, Победы, Вольцовая, Соцгород, Панфилова, 11);
Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Нурманбет (улицы Пушкина, Ордобаева).
3
Таласская область
  • 9.00-17.00 — села Арашан, Кара-Суу, Талды-Булак, Талас, Бакай-Ата, Озгоруш, город Талас (МРЗО ГАИ, улицы Советская, Мырзалиева, Маяковского, Тельмана, Оторбаева, Москвиченко, Калинина, Кирова, Сатаева, Заготзерно, Нуржанова, Огонбаева, 1 Мая, здание МЧС, СШ № 7, улицы Шопокова, Чолпон, Байтика Баатыра, Некрасова), села Кызыл-Адыр, Кок-Сай;
  • 9.00-13.00 — село Мин-Булак;
  • 13.00-17.00 — село Кыргызстан.
4
Нарынская область 
  • 10.00-19.00 — село Кош-Добо;
  • 9.00-18.00 — село Казарман (улицы Чодиева, Жорова). 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330045/
просмотров: 400
Версия для печати
Материалы по теме
22 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
21 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
20 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
19 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17 мая: где в регионах отключат свет
16 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
15 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
14 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
13 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Штормовое предупреждение! 19&nbsp;мая ожидается резкое ухудшение погоды Штормовое предупреждение! 19 мая ожидается резкое ухудшение погоды
Город стоит: в&nbsp;Бишкеке растет возмущение из-за пробок и&nbsp;перекрытых улиц Город стоит: в Бишкеке растет возмущение из-за пробок и перекрытых улиц
Когда в&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди? Прогноз погоды на&nbsp;22-25 мая Когда в Бишкеке ожидаются дожди? Прогноз погоды на 22-25 мая
Бизнес
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
ВТБ запускает проект по&nbsp;развитию медицинского туризма в&nbsp;России ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в России
Получите 30&nbsp;гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от&nbsp;MEGA Получите 30 гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от MEGA
Новый SPAR в&nbsp;Бишкеке&nbsp;&mdash; место, где оживают гастрономические мечты Новый SPAR в Бишкеке — место, где оживают гастрономические мечты
22 мая, четверг
18:55
Центр Бишкека парализован: пробки на Ибраимова, Боконбаева и Байтика Баатыра Центр Бишкека парализован: пробки на Ибраимова, Боконба...
18:53
Посетители и работники «Дордоя» паркуются на проезжей части и блокируют дорогу
18:42
В Кара-Суйском районе возводят два крупных завода. Глава кабмина побывал на них
18:30
23 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:21
Адылбек Касымалиев дал старт строительству четырех малых ГЭС в Ошской области