Неделя-24. Охота на нелегалов и многочасовые пробки Бишкека

В Бишкеке транспортный коллапс. Поездки, которые раньше занимали 20-30 минут, теперь растягиваются на два часа. Горожане возмущаются: столица буквально стоит в пробках, и у большинства водителей нет ни времени, ни нервов на то, чтобы ежедневно выживать в условиях постоянных заторов. Вина — масштабные дорожные работы, которые, по мнению многих горожан, ведут без учета наличия альтернативных маршрутов. Часто улицы перекрывают полностью, а схемы объезда не предлагают вовсе. 24.kg провело небольшой опрос среди бишкекчан по этому поводу.
Министерство обороны Кыргызстана предлагает увеличить оплату прохождения сборов мобилизационного резерва и альтернативной службы. Законопроект пока на общественном обсуждении. Что предлагают военные:
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сборы мобилизационного резерва — 750 расчетных показателей (75 тысяч сомов) в доход республиканского бюджета. Сейчас это стоит 50 тысяч;
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сборы мобилизационного резерва по программе подготовки офицеров запаса — с 70 тысяч до 90 тысяч сомов;
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альтернативная служба — с 18 тысяч сомов для граждан, призванных на нее по семейным обстоятельствам, и 25 тысяч для граждан, имеющих степень ограничения по состоянию здоровья и отказавшихся от службы по религиозным убеждениям, — до 25 и 50 тысяч сомов;
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зачисление в запас второй категории — с 25 тысяч до 50 тысяч сомов. Это касается граждан от 25 лет, не прошедших военную или альтернативную службу и не изъявивших желание пройти сборы мобилизационного резерва, при отсутствии в отношении них материалов по факту уклонения от призыва;
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штраф за нарушение военнообязанным или призывником правил воинского учета — с 1 тысячи до 10 тысяч сомов.
ГКНБ объявил охоту на нелегалов: с 10 июня в Кыргызстане стартует масштабная операция. Как заявил глава спецслужб Камчыбек Ташиев, в связи с ростом числа иностранцев в стране — туристов, студентов и трудовых мигрантов — растет и доля тех, кто нарушает миграционное законодательство. По данным госкомитета, в республике сейчас около 5 тысяч нелегалов. В течение 20 дней иностранцам предложено легализовать свое пребывание или покинуть государство добровольно. Далее начнутся массовые проверки с привлечением силовых структур.
В Бишкеке задержали экс-президента Федерации кок бору Таласа Бегалиева и еще двух человек. Их заключили в СИЗО до 12 июля по обвинению в создании преступного сообщества или в участии в нем. Как заявили в ГКНБ, установлена причастность задержанных к связям с ОПГ Чынгыза Джумагулова (Доо Чынгыз), Улана Токтосунова (Сакал) и Камчи Кольбаева (Камчыбек Асанбек). Кроме того, в ведомстве отметили, что Талас Бегалиев во время работы в системе МВД якобы покровительствовал ОПГ Камчи Кольбаева и предоставлял информацию служебного характера.
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В столице 22 мая жара вновь побила рекорд. В этот день максимальная температура воздуха составила +35,7 градуса. Это на 8,7 градуса выше нормы. Это пятый день в мае, когда в городе фиксируют температурные рекорды. Ранее самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений стали 7, 8, 16 и 17 мая, когда термометры показали +32,4, +34,3, +35,2 и +37,1 градуса.
В Кыргызстане запретили условно-досрочное освобождение осужденных за незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта. Такие поправки в Уголовный кодекс одобрил президент. Кроме того, запретили применять сроки давности при совершении подобных преступлений.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
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