Проснулся и уже устал. О чем сигнализирует организм, рассказала врач

Иногда кажется, что усталость не проходит неделями, даже после сна, а простые дела — работа, уборка, разговоры — требуют значительных усилий. Что с этим делать и как вернуть энергию, чтобы снова жить полной жизнью? Об этом 24.kg рассказала врач с экспертизой в нутрициологии Альбина Жоробаева.

— Что такое синдром хронической усталости? Является ли это поводом для беспокойства?

— Это не просто ощущение усталости — это состояние, при котором человек чувствует глубокое физическое и ментальное истощение, которое не проходит даже после сна или отдыха. Это медицинское состояние, требующее внимания врача, потому что без помощи оно может значительно ухудшать качество жизни и работоспособность.

Одним словом, это болезнь, которая требует лечения и наблюдения у врачей разного профиля: терапевта, невролога, психотерапевта, физиотерапевта.

К счастью, истинный синдром хронической усталости встречается редко, и мы чаще всего наблюдаем похожее состояние, сопровождающееся хронической усталостью.

Когда человек испытывает постоянную усталость, важно понимать — это не про «переработал, перенапрягся», а сигнал организма о помощи. Зачастую причиной хронической усталости в нашей стране выступают дефициты витаминов и минералов.

— Сколько может длиться такое состояние и какими симптомами сопровождаться?

— Синдром хронической усталости может длиться месяцы, а в тяжелых случаях — годы. У некоторых людей он начинается остро, у других развивается постепенно.

Основные симптомы хронической усталости: постоянная физическая и умственная усталость, не проходящая после отдыха;

нарушения сна (бессонница);

«туман в голове» — трудности с концентрацией, памятью, речью;

боли в мышцах, суставах, голове;

ухудшение самочувствия после любой нагрузки (даже легкой). Состояние часто нестабильное: бывают улучшения и откаты.

— Каковы причины синдрома хронической усталости?

— Точные причины этого серьезного заболевания до конца не установлены. Современная медицина выделяет несколько возможных факторов:

инфекционные триггеры,

иммунные нарушения,

⁠нейроэндокринные дисфункции.

На практике же мы встречаемся с похожим на этот синдром состоянием, но совершенно другой этиологии.

— Как избавиться от усталости? Чем лечиться?

— Усталость, с которой сталкиваются многие, часто связана с дефицитами витаминов и минералов. К счастью, это состояние хорошо поддается коррекции: достаточно наладить питание, прием витаминов, режим сна и отдыха.

Как бы банально это ни звучало, но часто именно мы сами — незаметно для себя — запускаем механизмы, приводящие к хронической усталости и снижению работоспособности.

Прежде чем начинать лечение, важно сдать анализы и понять причину.

В идеале каждый человек — ребенок, взрослый или пожилой — должен ежегодно проходить чек-ап. А теперь честно: когда вы в последний раз сдавали анализы?

— Многие без назначения врача покупают витаминные комплексы. Чем это чревато?

— На первый взгляд витамины кажутся безобидными. Но на деле они могут навредить, если принимать их «на всякий случай».

Например, избыток железа может привести к проблемам с печенью, передозировка витамина D — к отложению кальция в сосудах и почках, неконтролируемый прием йода — сбить работу щитовидной железы.

Индивидуальные потребности — разные у каждого. Что полезно одному, может навредить другому. Поэтому перед тем, как принимать витамины, нужно сдать анализы и проконсультироваться со специалистом. Это не прихоть и не лишняя трата времени, а способ понять, что именно вам нужно и в каком количестве, чтобы получить реальный эффект от приема витаминов.

Это мы еще говорим о витаминах, которые исследовались и имеют доказанную эффективность. На практике же чаще люди принимают малоизвестные биологически активные добавки (БАДы) с красивым маркетингом — «для энергии», «для здоровья», «для кожи» или «для похудения».

Их влияние может быть еще опаснее: от аллергических реакций до токсического поражения печени.

Важно понимать: лекарства проходят строгие клинические исследования. Они предназначены для лечения конкретных заболеваний и имеют терапевтическую дозу. Их назначает врач, опираясь на анализы и состояние пациента. Например: железодефицитная анемия — это болезнь, которая лечится только лекарствами.

БАДы — это добавки к пище. Да, в них есть тот же витамин, но в меньшей дозировке, которая не подходит для лечения болезни. Например: в БАДах с железом доза в два-три раза ниже чем в лекарстве, поэтому такая добавка не сможет вылечить заболевание и восполнить явный железодефицит. Даже сами производители пишут на упаковке, что продукцию не рекомендовано использовать для лечения болезней.

— Чем можно заменить БАДы?

— Самый лучший вариант — это еда. Именно с пищей наш организм усваивает витамины и минералы естественным, физиологичным способом — так, как задумано природой.

Многие витамины и минералы из продуктов усваиваются лучше, чем из синтетических форм. Например, железо из мяса усваивается гораздо эффективнее, чем из таблеток. Продукты содержат не только один витамин, а целый комплекс веществ, которые работают в синергии: одни помогают усвоению других. Плюс нет риска передозировки — с натуральной пищей очень сложно переборщить.

Например: при дефиците витаминов группы B человек чувствует повышенную усталость, раздражительность, нарушение памяти и концентрации.

Рекомендуется ежедневно потреблять продукты, богатые витамином группы B: бобовые (фасоль, чечевица, нут, горох), цельнозерновые (гречка, овес), капусту (брокколи, брюссельскую, цветную). Съедая тарелку, например, с чечевицей, брокколи и гречкой, вы получаете не только витамины B, но и железо, магний, цинк, клетчатку для кишечника, растительный белок и чувство насыщения.

— Когда все же нужен дополнительный прием витаминов и минералов?

при подтвержденных анализами дефицитах,

в периоды повышенной потребности (беременность, лактация, стресс, болезни),

если рацион ограничен (веганство, аллергии, гастроэнтерологические диагнозы).

Но и в этих случаях лучше, чтобы добавки подбирал врач, а не маркетинг в интернете.

При грамотном восполнении дефицитов витаминов и минералов можно вернуть себе энергию, ясность мышления и значительно повысить качество жизни.

— А если речь о часто болеющем ребенке — есть норма, как часто он может болеть и как укрепить его иммунитет?

— Хочу сказать важную вещь родителям: иммунитет вашего ребенка не нуждается в сиропах, БАДах и тем более свечах «для профилактики». Он нуждается в другой поддержке. В других витаминах. И прежде всего — в другом понимании.

Иммунная система имеет сложный, тонко отрегулированный механизм. Любые вмешательства в иммунную систему ребенка без показаний могут повлиять на нее не в лучшую сторону.

Если ребенок ходит в детский сад, школу, кружки — он живет среди людей. А значит, встречается с вирусами и бактериями. И это нормально. Это — основа формирования иммунитета.

Организм ребенка не должен избегать вирусов. Он должен уметь справляться с ними.

Именно в таких встречах — вирус + выздоровление — иммунитет обучается, развивается, становится сильнее. Если ваш ребенок болеет шесть, восемь, даже десять раз в год, но при этом восстанавливается сам, без осложнений и антибиотиков, это не «слабый иммунитет». Это иммунитет, который работает.

Но если каждый эпизод болезни заканчивается антибиотиком, затягивается, дает осложнения или ребенок не успевает восстановиться между болезнями — это уже не вопрос «частых ОРВИ». Это сигнал, что организму не хватает ресурса. Что нужно не стимулировать иммунитет, а поддержать. Разобраться, найти причину.

Чаще всего причиной является дефицитное состояние организма ребенка:

— низкий ферритин и запасы железа в организме, это не анемия, а предшествующее этому заболеванию состояние,

— низкие показатели витамина Д,

— питание с низким содержанием белка, когда рацион ребенка это только сладкое и мучное,

— хронические очаги инфекции: аденоиды, кариозные зубы.

Поэтому лечить кариес молочных зубов нужно обязательно.

Что работает? Удивительно, но это не аптечка, а образ жизни ребенка: полноценный сон (не менее 10–11 часов у детей),

прогулки каждый день, независимо от сезона,

разнообразное питание с овощами, белком и достаточным количеством жидкости,

движение и активность, а не только гаджеты,

эмоционально спокойная атмосфера в семье: где ребенка слышат, принимают и любят. Ну и не забываем восполнять дефициты витаминов и минералов в организме.

Эти базовые, на первый взгляд простые меры оказывают решающее влияние на здоровье ребенка. Задача родителей и специалистов — не столько «стимулировать» иммунитет, сколько создать условия, в которых он будет эффективно работать сам: устранить дефициты витаминов и минералов, минимизировать стресс и обеспечить режим, соответствующий возрастным физиологическим потребностям.