Лето на подходе: гид по детским лагерям на Иссык-Куле и вблизи Бишкека

Учебный год заканчивается, близится долгожданное лето. А для родителей это означает только одно: пора задуматься, какой досуг организовать ребенку.

В преддверии летних каникул 24.kg решило помочь с выбором лагерей на Иссык-Куле и в окрестностях Бишкека, подготовив список с учетом программ, стоимости путевок и возраста.

«Жалын»

Уже 45 лет в селе Сары-Ой работает детский лагерь «Жалын». Стоимость путевки — от 12 до 15 тысяч сомов за 10 дней. Первый поток начинается 1 июля. В программе лагеря — флешмобы, вечеринки, караоке и купание в озере. На территории есть охрана, спасатели и врач. В комнате проживает по четыре-пять человек.

Контактный телефон: 0550560540.

Фото jalyn.kg

«Дзержинец»

Лагерь «Дзержинец» находится в селе Чок-Тал. Он начнет принимать детей с 20 июня. Стоимость путевки — 13 тысяч 500 сомов. Для детей подготовлено четырехразовое питание с программой: утром спорт, а вечером дискотека. В комнатах по 6-12 человек. Возрастное ограничение — с 7 до 16 лет. На территории есть бассейн.

Контактные телефоны: 0550545094, 0707545094.

American School

American School — лагерь в Тамчи, полюбившийся многим подросткам. Стоимость путевки — 15 тысяч сомов, но есть только на первый поток с 10 по 19 июня. Желающим стоит поторопиться.

Программа включает четырехразовое питание, одну поездку в горы и одну поездку на катере, спортивные игры и дискотеку. Возрастное ограничение — с 7 до 18 лет. В комнате проживает четыре-шесть человек.

Контактный телефон: 0500908459.

«Орленок»

В селе Сары-Ой находится лагерь «Орленок». Стоимость путевки — 12 тысяч 500 сомов. В сумму входят четырехразовое питание и стандартная лагерная программа. Смены начинаются с 1 июля. На территории есть охрана, медики и спасатели. В номерах живет по шесть человек.

Контактный телефон: 0707545094 — администратор Нурхан Аширова.

Фото из интернета

Hollywood Сamp

Лагерь Hollywood Camp находится в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области. Стоимость путевки — 18 тысяч сомов. В сумму входят проживание в шестиместных номерах (в каждой комнате свой санузел), четырехразовое питание и трансфер. Изюминка лагеря в его уникальной программе, где дети делятся по отрядам и снимают фильмы. В конце потока премьера и вручение собственного «Оскара».

Контактные телефоны: 0999022622, 0502022622.

Cambridge School

Лагерь

находится в селе Бостери. Первый поток начинается 16 июня. Стоимость путевки — от 14 до 18 тысяч сомов, включая трансфер. В программу лагеря входят четырехразовое питание, поездка в горы и катание на теплоходе, тематические вечеринки, дискотеки, спортивные мероприятия и квесты. Возрастное ограничение — с 7 до 18 лет. В комнате проживает пять-шесть человек.

Контактный телефон: 0553552298.

Городские лагеря и в окрестностях Бишкека

Bilimkana American School

В школе Bilimkana American School со 2 июня начинается летний лагерь для детей с 6 до 11 лет. Стоимость — 15 тысяч сомов, а при записи двух детей — 14 тысяч.

Программа с 9.00 до 17.00 включает английский язык, робототехнику, студии войлока и ИЗО, гончарную мастерскую, поделки, спортивные игры, поход в кино и пиццерию, экскурсию в конноспортивную школу, мобильный планетарий, просмотр мультфильмов с какао и маршмеллоу, караоке-вечеринки, бассейн и прогулки. В сумму включено трехразовое питание.

Контактный телефон: 0553560560.

«Беш-Кунгей»

В селе Беш-Кунгей работает одноименный лагерь. За 10 тысяч 500 сомов он предоставляет проживание, пятиразовое питание, уроки таэквондо, мастер-классы по бисероплетению, походы в горы, игры в шашки и шахматы и обучение плаванию. В комнатах живет по шесть-десять человек. Также есть посуточное проживание по 1 тысяче 500 сомов.

Контактный телефон: 0558508698.

Bilimkana English Camp

В Национальном природном парке «Чон-Кемин» в селе Шабдан несколько лет работает лагерь Bilimkana English Camp. В этом году первый поток начинается с 7 июня. В программу входят пятиразовое питание, английский язык, вечеринки, конные прогулки, поездки в горы, посещение бассейна и спортивные состязания. Стоимость путевки — 15 тысяч сомов, включая трансфер. Возрастное ограничение — с 6 до 16 лет. В комнатах проживают 10 человек.

Контактные телефоны: 0555630022, 0772144406, 0702280511.

«Лига роботов»

В Бишкеке для детей, увлекающихся программированием и LEGO, работает лагерь по робототехнике. Сейчас идет набор на интенсив со 2 июня. Дети от 6 до 13 лет в игровом формате собирают роботов, изучают механизмы, узнают, как применяются физика и математика на практике.

График работы и стоимость зависят от возраста ребенка и длительности обучения. Преподаватели обучают детей с нуля, также на уроках присутствует помощник. В месяц проходит 12 занятий.

Контактный телефон: ‪0705580535‬.