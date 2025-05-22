В школах откроются дополнительные места в 1-2-й классы на 2025/26 учебный год

В школах Бишкека откроются дополнительные места в 1-2-й классы на 2025/26 учебный год. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, 23 мая в 09.00 в отдельных общеобразовательных организациях города Бишкека будут открыты дополнительные места для приема учащихся в 1-й и 2-й классы на 2025/2026 учебный год.

Дополнительные места предоставлены с целью расширения доступа к школьному образованию и удовлетворения высокого спроса со стороны родителей и законных представителей.

Дополнительные квоты будут предоставлены в следующих общеобразовательных организациях столицы:

* школа-гимназия № 4 гуманитарно-правового направления;

* средняя общеобразовательная школа № 10;

* школа-гимназия № 13 с углубленным изучением английского языка;

* средняя общеобразовательная школа – гимназия № 12 имени Л.В.Толстунова;

* средняя общеобразовательная школа № 17 имени А.С.Пушкина;

* средняя общеобразовательная школа № 20 имени Г. Алиева;

* средняя общеобразовательная школа № 26;

* средняя общеобразовательная школа № 29;

* средняя общеобразовательная школа № 37;

* средняя общеобразовательная школа № 40;

* средняя общеобразовательная школа № 41;

* средняя общеобразовательная школа № 44;

* средняя общеобразовательная школа № 56;

* средняя общеобразовательная школа № 62;

* средняя общеобразовательная школа № 63 имени Ч.Айтматова;

* средняя общеобразовательная школа № 64;

* средняя общеобразовательная школа № 75;

* средняя общеобразовательная школа № 82;

* средняя общеобразовательная школа № 84 имени Ж.Садыкова;

* средняя общеобразовательная школа № 88;

* средняя общеобразовательная школа № 92;

* средняя общеобразовательная школа № 102 имени И.Арабаева;

* средняя общеобразовательная школа № 119.