По каким причинам отключают электричество, объяснила специалист

Электричество могут отключать по нескольким причинам. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник отдела реализации электроэнергии Бишкекского предприятия электрических сетей Айгуль Буланова.

По ее словам, могут проводиться плановые ремонтные работы, о которых население оповещают заранее через СМИ и приложение «Мой свет».

Возможны также аварийные отключения, которые заранее предусмотреть невозможно. Чтобы узнать о причинах таких сбоев, можно позвонить в кол-центр по номеру 1209.

Кроме того, могут отключить электричество за дебиторскую задолженность. Это прописано в правилах пользования. О задолженности можно узнать также в приложении «Мой свет», где указан период, когда необходимо оплатить за потребленное электричество. «Благодаря «умным» счетчикам отключения/подключения стали проще — это производится дистанционно», — заметила Айгуль Буланова.

Начальник производственно-технического отдела Бишкекского предприятия электрических сетей Замир Темирбеков добавил, что в настоящее время идет масштабная подготовка к предстоящему отопительному сезону.

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Ремонтируются трансформаторные подстанции, меняются изношенные элементы, усиливаются линии электропередачи, проверяется готовность аварийных и оперативных бригад, спецтехники.

«Все это делается для того, чтобы жители города зимой были со светом и теплом без перебоев и нештатных ситуаций. На данный момент полным ходом ведется капитальный и текущий ремонт по линии эксплуатации без отставания от годового графика», — сказал он.

Замир Темирбеков отметил, что в связи с ростом потребления заранее планируется развитие сетевой инфраструктуры, чтобы не допустить перегруза. Проводится модернизация, расширяются мощности, строятся новые трансформаторные подстанции и линии электропередачи, внедряются цифровые технологии.