Спецслужбам Кыргызстана показали новейшие военные разработки Росгвардии На базе одной из частей Росгвардии в Железноводске прошли совместные специальные тактические учения с участием спецподразделений внутренних войск Беларуси и Кыргызстана. Об этом сообщает компания-разработчик дронов ZALA.



Фото ZALA

Уточняется, что главной темой стало практическое освоение методов ведения боя с использованием разведывательно-ударного комплекса ZALA «Ланцет-Э».

Российская сторона представила гостям современные разработки в области вооружений, включая беспилотную систему ZALA «Z-16-Э» и барражирующие боеприпасы «Изделие 51-Э» и «Изделие 52-Э» семейства «Ланцет». Эти образцы недавно вышли на экспорт и получили высокую оценку за эффективность в условиях активного радиоэлектронного противодействия, с которым сталкиваются войска в зоне специальной военной операции.

«Особое внимание участников учений привлекли боеприпасы «Ланцет», которые в последние месяцы стали важным элементом российских ударных операций, эффективно поражая артиллерию, узлы связи и другие ключевые цели.

«Представители белорусского и кыргызстанского спецназа отметили, что российская техника продемонстрировала впечатляющие возможности и соответствует требованиям современной войны», — говорится в сообщении.