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Общество

Мэр города Ош обещал передать ипотечные квартиры молодым актерам в июле

Мэр Оша Женишбек Токторбаев обещал передать ипотечные квартиры молодым актерам, окончившим Высшее театральное училище имени Щепкина в России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Градоначальник посетил многоэтажный жилой дом, строящийся на улице Краснофлотской в ​​рамках муниципальной ипотечной программы, ознакомился с ходом строительства и показал актерам однокомнатные квартиры, которые будут переданы им.

Отмечается, что 22 квартиры будут распределены по результатам жеребевки. Женишбек Токторбаев поручил соответствующим службам до 1 июля завершить полный ремонт этих квартир для молодых деятелей культуры.

22 молодых деятеля культуры из разных регионов Кыргызстана теперь будут жить и продолжать свою деятельность в Оше.

Между тем передача ипотечных квартир актерам вызвала возмущение у активистки Гульгакы Мамасалиевой. Она отметила, что это жилье построено за счет местного бюджета и оно предусмотрено для многодетных жителей Оша и матерей-одиночек, которые годами стоят в очереди.

«Кто-нибудь остановит мэра Оша? Он по своему усмотрению начал раздавать квартиры муниципальной ипотеки. Там люди десятилетиями стоят в очереди», — написала Гульгакы Мамасалиева в соцсетях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329940/
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