Круглосуточный автоЦОН у объездной закрыли из-за ремонта дороги

Круглосуточный автоЦОН «Биримдик 24» временно приостановил прием граждан, сообщили 24.kg в пресс-службе Госагентства по регистрации транспортных средств и водительского состава.

АвтоЦОН расположен по трассе, ведущей из села Лебединовка к объездной трассе — там идет реконструкция дороги. Временное закрытие «Биримдик 24» связано с работами на прилегающей территории.

В Госагентстве добавили, что для обеспечения непрерывности предоставления государственных услуг в круглосуточном режиме, на аналогичный график переведен Межрегиональный отдел, расположенный на авторынке «Риом-Авто». Также продолжается работа Аламудунского отдела, расположенного по адресу Элебесова 206, который принимает граждан ежедневно до 01.00.