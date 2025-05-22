Купить и продать квартиру онлайн через «Тундук». Подробно, как это сделать

В Кыргызстане провести сделку купли-продажи квартиры можно полностью в онлайн-формате, используя мобильное приложение «Тундук». Об этом рассказал министр цифрового развития Азамат Жамангулов.

Нововведение призвано кардинально упростить процесс, избавить от необходимости стоять в очередях и собирать бумажные документы, а также обеспечить безопасность и законность сделок.

Онлайн-сделки с недвижимостью. Как это работает?

Биометрическая идентификация. Для подтверждения личности используется биометрическое фото пользователя, сделанное через мобильное приложение «Тундук».

Электронная облачная подпись. Договор купли-продажи подписывается с помощью электронной облачной подписи, которая имеет полную юридическую силу на территории Кыргызской Республики.

Азамат Жамангулов подробно разъяснил, что в мобильном приложении «Тундук» появился специальный раздел, позволяющий пользователям приобретать или продавать недвижимость не выходя из дома. Ключевыми элементами являются:

Данный сервис, по словам министра, является частью масштабной программы цифровой трансформации страны. Цель — сделать государственные услуги максимально доступными и удобными для населения.

Безопасность превыше всего

Особое внимание Азамат Жамангулов уделил вопросам безопасности онлайн-сделок. «У многих возникает вопрос о безопасности данной услуги. Я могу сказать, что эта услуга и данные мероприятия в мобильном приложении по оперативной ситуации абсолютно законны», — заверил он.

Чиновник пояснил, что все действия пользователя в приложении, включая каждое нажатие кнопок, логируются, все записи сохраняются. В случае возникновения спорных моментов стороны сделки могут обратиться в офис государственного учреждения «Тундук», где им предоставят полную информацию о действиях каждой из сторон.

Безопасность обеспечивается комплексным подходом, разработанным совместно с Государственным агентством по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии (ГУ «Кадастр»). Основные механизмы защиты:

Биометрическая аутентификация. Вход в приложение и использование услуг возможны только после подтверждения личности через биометрию, которую пользователь сдает при первоначальной регистрации. Электронная подпись. При регистрации в приложении пользователь получает электронную подпись. Эти два фактора — биометрия и электронная подпись — гарантируют, что именно владелец аккаунта совершает действия и подписывает документы.

Финансовые аспекты и отмена сделки

На вопрос, как будет фиксироваться перевод денег, Азамат Жамангулов ответил, что на данный момент приложение «Тундук» не навязывает конкретные финансовые инструменты. Граждане могут использовать привычный им мобильный банкинг. Однако в разработке функционал для интеграции финансовых сервисов непосредственно в приложение «Тундук».

Что касается возможности отмены сделки, то если договор еще не подписан и не зарегистрирован в системе «Кадастра», пользователь может «откатить» процесс назад. Если же документ подписан и зарегистрирован, отмена сделки происходит через официальное письмо об отказе.

Условия и шаги для онлайн-сделки

Новый сервис по перерегистрации недвижимости

полностью внедрен и работает в «боевом» режиме

в мобильном приложении «Тундук».

Что необходимо для проведения сделки: обновленное приложение «Тундук»;

действующая облачная электронная подпись (ее ПИН-код приходит на электронную почту);

подтверждение от супруга/супруги через приложение «Тундук» (если продавец или покупатель состоит в браке);

оплаченные налоги на недвижимость (наличие задолженности проверяют автоматически, и сервис не позволит начать сделку, если она есть);

доступ к электронной почте (для получения ПИН-кода ЭЦП и уведомлений);

страховой полис на квартиру (прикрепляется продавцом);

возрастное ограничение для продавца: не старше 60 лет. Это ограничение ввели для повышения безопасности сделок и защиты пожилых от возможного мошенничества, связанного с недостаточной цифровой грамотностью.

Порядок действий для продавца: В приложении «Тундук» выбрать раздел «Моя недвижимость» → «Перерегистрация недвижимости». Выбрать роль «Продавец», указать объект недвижимости, ПИН покупателя, сумму сделки и прикрепить страховой полис. Пройти идентификацию по Face ID. Подписать заявление об отсутствии других лиц с правами на квартиру (или дождаться согласия супруга/супруги через приложение). Подписать онлайн-договор и согласие на обработку персональных данных, используя ПИН-код электронной подписи. После этого заявка автоматически направляется покупателю.





















Порядок действий для покупателя: После получения уведомления (на e-mail и в Telegram-бот, если подключен) зайти в приложение «Тундук», раздел «Моя недвижимость» → «Перерегистрация недвижимости». Выбрать роль «Покупатель» и найти поступившую заявку. Пройти идентификацию по Face ID. Подписать заявление об отсутствии лиц, имеющих право на приобретаемую квартиру (или дождаться согласия супруга/супруги через приложение). Подписать онлайн-договор и согласие на обработку персональных данных, используя ПИН-код электронной подписи. Оплатить государственную пошлину в размере 1 тысячи 750 сомов (оплата также возможна через «Тундук»).

Завершающий этап для покупателя После успешного рассмотрения заявки (срок обработки — от пяти часов до трех рабочих дней) необходимо явиться в указанный филиал «Кадастра» с правоустанавливающими документами предыдущего владельца и техническим паспортом на недвижимость. В случае неявки в указанные сроки регистрация права аннулируется.

Действия для супруга/супруги (если применимо): Зайти в обновленное приложение «Тундук». Перейти в раздел «Моя недвижимость» → «Подтвердить перерегистрацию недвижимого имущества». Выбрать заявку, пройти Face ID. Подписать заявление о согласии на продажу/покупку квартиры, используя ПИН-код электронной подписи.

Дальнейшее развитие цифровых услуг

Министр цифрового развития сообщил, что данное мероприятие — это возможность проанализировать, какие еще услуги востребованы гражданами и нуждаются в оцифровке.

«Сейчас в приложении «Тундук» оцифровано четыре услуги, и пятая — это перерегистрация недвижимости. Где-то к середине июля у нас выйдет еще три онлайн-услуги, которые в основном-то и создают очередь в наших отделениях «Кадастра», — сказал он.

Этот проект является результатом совместной работы Министерства цифрового развития, ГУ «Кызмат» и «Тундук», а также Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.